RSC Anderlecht rekent niet meer op Adrien Trebel (30), die nog tot de zomer van 2023 onder contract ligt bij paars-wit. Hij gaat niet mee op stage en 'zal dit seizoen geen deel uitmaken van de A-kern', zo klinkt het.

De Fransman was eerder al op weg naar de uitgang bij Anderlecht, maar vorig seizoen kwam hij toch nog in 20 matchen in actie. De middenvelder, sinds januari 2017 onder contract in het Astridpark, weegt immers op het budget van de Brusselaars.

Maandag trekt Anderlecht op een zesdaagse stage naar het Nederlandse Alkmaar.

Naast Trebel gaan Luka Adzic, Zakaria Bakkali, Ognjen Vranjes, Bubacarr Sanneh, Kenny Saief en Aristote Nkaka niet mee op stage. Ook zij zullen komend seizoen niet in de A-kern zitten. 'Er wordt met de entourage van elke speler een sportieve oplossing onderzocht', zo klinkt het.

Selectie

De ruime selectie bestaat uit 38 spelers, inclusief zeven jongeren: Lior Refaelov, Mustapha Bundu, Antoine Colassin, Lucas Stassin, Isaac Kiese Thelin, Mohammed Dauda, Mario Stroeykens, Francis Amuzu, Yari Verschaeren, Kristian Arnstad, Nils De Wilde, Albert Sambi Lokonga, Michel Vlap, Anouar Ait El Hadj, Chris Lokesa, Enock Agyei, Sergio Gomez, Bohdan Mykhaylichenko, Majeed Ashimeru, Sieben Dewaele, Theo Leoni, Josh Cullen, Marco Kana, Alonzo Engwanda, Killian Sardella, Nayel Mehssatou, Mohamed Bouchouari, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Elias Cobbaut, Taylor Harwood-Bellis, Zeno Debast, Lucas Lissens, Hendrik Van Crombrugge, Colin Coosemans, Bart Verbruggen, Rik Vercauteren en Timon Wellenreuther.

Amir Murillo (quarantaine) en Yevgen Makarenko (EK) worden pas na de stage op de club verwacht.

RSCA sluit de stage af met twee wedstrijden op zaterdag 10 juli: om 12u tegen Utrecht en om 17u tegen AZ.

