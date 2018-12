RSC Anderlecht zet met 3-0 zege tegen Waasland-Beveren punt achter rampjaar

Landry Dimata opende de score in de 9e minuut. Sebastiaan Bornauw (51e) verdubbelde de voorsprong met zijn allereerste doelpunt als profvoetballer en in blessuretijd scoorde Dimata zijn tweede van de avond, zijn dertiende van het seizoen.

In de stand wipt Anderlecht over Sint-Truiden naar de vijfde plaats. Waasland-Beveren blijft op twee na laatste. Racing Genk is na 21 speeldagen leider met 48 punten, voor Club Brugge (41), Antwerp (38), Standard (36), Anderlecht (34), Sint-Truiden (33), AA Gent (31), Charleroi (30), Kortrijk (28), Eupen en Cercle Brugge (25), Oostende (23), Zulte Waregem en Waasland-Beveren (20), Moeskroen (17) en Lokeren (14). Het kampioenschap hervat op vrijdag 18 januari.