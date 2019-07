In de oefenmatchen traden tot dusver liefst 14 jeugdspelers aan voor Anderlecht. Wie zijn de talenten die Vincent Kompany de komende maanden gereed wil maken voor enkele optredens bij de A-ploeg?

In de eerste oefenmatchen tegen RWDM en Oudenaarde lieten Simon Davies en Vincent Kompany in totaal veertien youngsters opdraven zonder enige ervaring op het hoogste niveau. De oudste was 19 en de jongste amper 16. Wie zijn de talenten die Kompany de komende maanden gereed wil maken voor enkele optredens bij de A-ploeg? Een overzicht.

Anouar Ait El Hadj

Geboortedatum: 20/04/2002

Positie: middenvelder

Sierlijke speler die een verbluffende beheersing toont op de kleine ruimte en openingen ziet die de gemiddelde tiener doorgaans niet opmerkt. De Brusselaar kon zich bij de U18 moeilijk doorzetten omdat hij tegen jongens moest voetballen die minstens een jaar ouder waren dan hij. Ontplofte op de Future Cup in Amsterdam, waar hij de trofee voor beste speler en topschutter van het tornooi kreeg overhandigd.

Antoine Colassin

Geboortedatum: 26/02/2001

Positie: middenvelder/aanvaller

Begin vorig seizoen was hij een van de weinige spelers die niet mocht overstappen van de U18 naar de U21. Werd nadien toch naar de U21 overgeheveld en was onder andere in mei beslissend met twee doelpunten tegen Standard. Met zijn kracht, infiltraties vanuit de tweede lijn en loopvermogen heeft hij een profiel waarvan er amper rondlopen op Neerpede.

Niklo Dailly

Geboortedatum: 06/11/2001

Positie: aanvaller

Zoon van RWDM-voorzitter Thierry Dailly. Hij kwam als kleine jongen aan bij Anderlecht en vertrok in 2015 naar Gent, waar hij gedurende twee seizoenen niet veel aan de bak kwam, en keerde in 2017 terug naar de hoofdstad. Bij de U17 werd hij vooral als joker gebruikt en na een voortreffelijke campagne bij de U18 mag hij het de komende maanden proberen bij de beloften.

Eduards Daskevics

Geboortedatum: 17/02/2002

Positie: vleugelaanvaller

Naar verluidt een van de grootste talenten van Letland. Hoewel hij al een tijdje bij Anderlecht zit mocht hij tot nu toe geen officiële wedstrijden spelen. Beschikt over een gave techniek, maar panikeert vaak in de laatste twintig meter. Kan tot een topper bij de U21 uitgroeien indien hij zijn nervositeit weet te kanaliseren.

Hotman El Kababri

Geboortedatum: 24/02/2000

Positie: rechtsback

Een kind van het huis en jarenlang aanvoerder van de teams waar hij in speelde. Veegt achterin alles schoon en heeft zelfs geen schrik van een kleerkast als Ivan Santini. Een positiewissel drong zich op aangezien hij te klein bevonden werd om carrière te maken als centrale verdediger. Moest overtuigd worden om op rechts de spelen, maar werd intussen beloond met een nieuw contract.

Jerko Guldix

Geboortedatum: 22/05/2000

Positie: centrale verdediger

Werd enkele jaren geleden uitgeroepen tot Mister Incontournable bij de U17 en mocht in de zomer van 2017 zijn eerste profcontract tekenen. Verzeilde daarna in de anonimiteit en werd door andere toptalenten voorbijgestoken.

Chris Kalulika

Geboortedatum: 19/09/2002

Positie: aanvaller

Net als zijn vader Dieudonné Kalulika, ex-profvoetballer bij onder meer STVV, is Chris een pure nummer negen. Met zijn snelheid en kracht troefde hij iedereen af in de lagere categorieën, maar vorig seizoen bij de U18 begon hij ter plaatse te trappelen. Speelt opnieuw met vertrouwen sinds hij bij de nationale ploeg naar de flank verhuisde.

Theo Leoni

Geboortedatum: 21/04/2000

Positie: middenvelder

Een laatrijpe jongen die net als Albert Sambi Lokonga en Alexis Saelemaekers in de jeugdreeksen opviel door zijn frêle lichaamsbouw. Kan met zijn groot spelvolume gemakkelijk twee wedstrijden na elkaar spelen maar moet in sneltempo zijn spiermassa ontwikkelen. Over ten vroegste zes maanden zou hij klaar moeten zijn voor eerste klasse.

Lucas Lissens

Geboortedatum: 25/07/2001

Positie: centrale verdediger

Geen speler die vaak over de tongen gaat op Neerpede, maar hij speelt altijd zijn wedstrijden. Zoals veel centrale verdedigers bij de jeugd van paars-wit maakt hij niet meteen indruk met zijn gestalte en torso. Binnenskamers zijn veel mensen ervan overtuigd dat hij op een dag zal doorbreken in eerste klasse. Bij Anderlecht of elders.

Mathis Suray

Geboortedatum: 25/07/2001

Positie: middenvelder, flankaanvaller

Ook hij heeft met Olivier Suray, twee keer landskampioen met Anderlecht, een bekende vader. Van opleiding is hij een aanvaller, maar wordt al een paar jaar uitgespeeld op de tien en op de flank. Komt met zijn scoringsvermogen, vista en snelheid het best aan zijn trekken als 9,5 rond een diepe spits.

Halim Timassi

Geboortedatum: 01/09/2001

Positie: middenvelder

Offensieve speler die het voor zichzelf soms te moeilijk maakt. Wisselt nog te veel geweldige acties af met dribbels die tot niets leiden. Werd gescout door een paar Engelse clubs, maar was in mei van vorig jaar een van de jonkies die van Marc Coucke een contract kreeg.

Thierry Lutonda

Geboortedatum: 27/10/2000

Positie: linksback

Opgeleid bij Standard als verdedigende middenvelder, maar werd vanaf de U19 van Anderlecht omgevormd tot linksachter. Begon bij de U21 van Jonas De Roeck als doublure voor Mardochee Nzita. Lutonda verlengde in maart zijn contract en is al een tijdje titularis bij de nationale ploeg, terwijl Nzita begin vorige maand naar de Italiaanse tweedeklasser Perugia verkaste.

Loïc Masscho

Geboortedatum: 02/10/2001

Positie: linksback

Werd twee seizoenen geleden geveld door een zware knieblessure en vond in de loop van vorig seizoen bij momenten zijn vroegere niveau terug. De 17-jarige wordt geroemd om zijn trainingsarbeid op het veld en in de gym - hij wordt niet voor niets the machine genoemd - en compenseert zijn gebrek aan pure snelheid met een prima positiespel.

Killian Sardella

Geboortedatum: 02/05/2002

Positie: centrale verdediger

Trainde vorig seizoen met de U21, maar haalde sporadisch de selectie en moest zijn matchen spelen bij de U18. Hij beseft dat hij te klein is om het aan de Belgische of Europese top te maken als centrale verdediger en vroeg zelf om op de zes te mogen spelen. Moet zijn passing over lange afstand verbeteren: op vijf ballen zijn er gemiddeld twee die perfect aankomen.

Lees het volledige artikel over de eerste week van Vincent Kompany in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 3 juli.