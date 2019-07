De Oekraïense middenvelder Ruslan Malinovsky vertrekt naar het Italiaanse Atalanta Bergamo. De transfer hing al een tijdje in de lucht en wordt nu ook bevestigd door KRC Genk zelf.

De 26-jarige Malinovskyi was sinds januari 2016 actief in Limburg. Eerst op huurbasis van Shakhtar Donetsk, nadien met een definitieve overgang in juli 2017. De Oekraïener maakte vooral indruk met zijn traptechniek, die hij vaak koppelde aan stevige pegel uit de linkervoet. Ook zijn actieve speelstijl en honger voor de bal typeren de speler.

Afgelopen seizoen beleefde de middenvelder zijn absolute hoogtepunt. Malinovsky rendeerde sterk in het systeem vanex-coach Phillipe Clement en schoof bijna moeiteloos een rijtje op toen aanvoerder Alejandro Pozuelo in het voorjaar naar de VS trok. Hij speelde liefst 51 wedstrijden met daarin 16 doelpunten en 16 assists.

Het leverde hem een nominatie op voor Profvoetballer van het Jaar en de prijs voor verdienstelijke speler van het seizoen bij Genk. Zijn Belgisch avontuur zit er na 3,5 seizoen dus voorlopig op. Door de grote poort trekt hij nu richting Serie A. Bij Atalanta Bergamo wordt hij herenigd op het veld met Timothy Castagne en kan hij tevens ook proeven van de Champions League want Atalanta eindigde verrassend derde na het ongenaakbare Juventus en Napoli.