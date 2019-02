Rustige wintermercato door voetbalschandaal?

Het Belgisch voetbal kende dit jaar een vrij rustige wintertransferperiode. Zowel boven- als onderaan het klassement bleven de bewegingen beperkt. (Bekijk het volledige transferoverzicht)

Het voetbalschandaal dat in oktober losbarstte, waardoor enkele belangrijke figuren uit het milieu achter de tralies belandden, is daar zeker niet vreemd aan. Mogi Bayat nam zijn zaken wel weer op, maar zijn invloed was beperkt, ook al had hij een hand in de deals rond Kara Mbodj en Ryota Morioka. Dat is niet te vergelijken met vorige winter, toen hij alleen al op Anderlecht betrokken was bij de dossiers van Morioka (125.000 euro commissie), Saief (335.000 euro commissie na het lichten van de optie), Markovic en Hanni.

Het is Mogi Bayat dan wel verboden om rechtstreeks contact op te nemen met zijn vennoten of met andere FIFA-makelaars, hij heeft van de onderzoeksrechter wel de toelating gekregen om te communiceren met zijn partner Karim Mejjati, de makelaar van Marouane Fellaini.

Onderaan de tabel was het Dejan Veljkovic die meestal het mooie weer maakte, met name dan bij KV Mechelen, Waasland-Beveren en Lokeren. De Servische makelaar, die als spijtoptant de klok rond wordt bewaakt door vier mensen, zette in december het wereldje op zijn kop tijdens honderd ondervragingsuren met de rechercheurs.

Bij het grote publiek lijkt de rust ondertussen weergekeerd, maar het Belgisch voetbal mag nog wat verwachten. 'Er gaat binnenkort iets gebeuren, dat voel je', vertrouwde ons vorige week iemand toe die het dossier goed kent. Maar wat zal de aard zijn van de onthullingen en welke nieuwe mensen zullen erbij betrokken zijn? Dat is vandaag nog koffiedik kijken.

Onverzadigbare Mogi Bayat

In de pers werd de terugkeer van Mogi Bayat druk becommentarieerd. De oudste van de broers, die al bemiddelde bij Nantes over de terugkeer (na een uitleenbeurt) van Kara Mbodj, heeft niet stilgezeten tijdens de transferperiode. Integendeel, hij lijkt meer dan ooit vastbesloten om zijn oude positie weer in te nemen, al is enige discretie vereist.

De makelaar van Michel Preud'homme transfereerde deze winter de jonge Nicolas Raskin van Gent naar Standard - een terugkeer naar zijn oude club dus. De transactie kwam snel rond tussen de twee clubs, waar Bayat nog enkele vrienden heeft.

Raskin (17) is een mooie wissel op de toekomst, want deze jonge U18-international heeft onmiskenbaar talent en toonde dat al in die paar dagen dat hij met de bende van MPH op het trainingsveld stond. Enig voorbehoud dient wel gemaakt te worden, want de jongeman passeerde na zijn vertrek uit de Académie in 2015 al langs Anderlecht en Gent. Bayat wist ook de hand te leggen op meerdere talenten uit de Académie, van wie het niet zou verbazen mochten ze eerstdaags een profcontract ondertekenen.

De onverzadigbare Bayat probeerde ook de carrière van enkele vaste waarden een nieuwe wending te geven, zoals Paul-José Mpoku, voor wie Standard een bod van 6 miljoen weigerde, dat was uitgebracht door MLS-club New England Revolution. Voorlopig evenwel zonder succes.