1B-club RWDM heeft donderdag Julien Gorius voorgesteld als nieuwe sportief directeur. De 35-jarige Fransman stopte in de zomer van 2019 met voetballen nadat zijn contract bij OH Leuven afliep.

Gorius begon zijn carrière als voetballer in ons land bij FC Brussels, de club die destijds speelde in het Edmond Machtensstadion.

Brussels, waar hij speelde tussen 2005 en 2008, haalde Gorius in zijn thuisland weg bij FC Metz. Nadien volgden nog passages bij KV Mechelen (2008-2012), Racing Genk (2012-2016), het Chinese Yangchun Yatai (2016) en OH Leuven (2017-2019). RWDM promoveerde het voorbije seizoen naar 1B. De Brusselse club haalde deze zomer al vijftien nieuwe spelers. Het nieuwe seizoen werd de voorbije weken begonnen met 3/6.

