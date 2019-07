RWDM wil na enkele jaren zwerven in de lagere reeksen weer deel uitmaken van de Belgische voetbalelite. 'Terugkeren naar eerste klasse is belangrijker dan Anderlecht verslaan', aldus de voorzitter van de Molenbeekse supportersfederatie.

Voor het tweede jaar op rij trapte Anderlecht zijn seizoen af in het stadion van stadsgenoot RWDM. Een zoveelste bewijs dat het op bestuursniveau goed klikt tussen de twee clubs. Met het verdwijnen van RWDM Brussels in 2014 is ook de animositeit tussen de twee supportersclans voor een groot deel verdwenen. De dagen voor de oefenwedstrijd in het Edmond Machtensstadion staan de veiligheidsdiensten op scherp, maar de vrees voor schermutselingen blijkt ongegrond. Enkele verloren gelopen fans van Anderlecht in paars-wit tenue kunnen zich zelfs met sprekend gemak een weg banen door een zee van RWDM-adepten. Iets wat tot in de jaren negentig ondenkbaar was.

Samen pintelieren

Meer dan enkele welgemikte plaagstoten hebben de twee clans niet in petto voor elkaar. 'Je kunt de huidige situatie niet vergelijken met de jaren 70. Toen konden we elkaar niet luchten of zien. Ja, er was echt haat tussen ons', zegt Rik Van Eesbeek, voorzitter van de supportersfederatie, in Sport/Voetbalmagazine. 'We kwamen zelfs goed overeen met de diehards van Club Brugge omdat we met Anderlecht dezelfde vijand hadden. Die rivaliteit zal nooit meer zo hard oplaaien als vroeger - dat wellicht nooit meer terug - en ik vind dat zeker niet slecht. Waarom zouden we niet samen een pint kunnen pakken?'

De stammenoorlog in het westen van Brussel werd in het verleden gevoed door de sportieve rivaliteit tussen de clubs en aangezien dat aspect helemaal is weggevallen, is de vijandigheid ook gaan liggen. Officiële cijfers zijn niet voorhanden, maar volgens Van Eesbeek zouden er supporters van RWDM overgelopen zijn naar Anderlecht omdat er in het Edmond Machtensstadion al een tijdje geen eersteklassevoetbal meer te zien is. 'De meeste supporters zijn intussen teruggekeerd, maar ze wonen wel afwisselend een match van RWDM en Anderlecht bij. De dag dat de twee samen in eerste klasse spelen, zullen de mensen een keuze moeten maken.'

De laatste zege van RWDM tegen Anderlecht dateert al van 1997 en behoudens een mirakel zal de ongeslagen reeks van paars-wit nog lang standhouden. De gemiddelde RWDM-fan heeft zijn focus blijkbaar verlegd naar iets anders. 'Terugkeren naar eerste klasse en erin blijven. Dat wordt het doel. In mijn ogen is dat veel belangrijker dan Anderlecht verslaan', besluit Van Eesbeek.

Lees de volledige reportage over RWDM in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 24 juli.