John Textor, een Amerikaanse zakenman die mede-eigenaar is van het Engelse Crystal Palace, nam woensdag RWDM over als meerderheidsaandeelhouder. En dat kan voor wat problemen zorgen in 1B.

De Brusselse club maakte woensdag bekend dat John Textor de nieuwe grote man wordt bij RWDM. De mede-eigenaar van Premier Leagueclub Crystal Palace kocht 80% van de aandelen. Het bijeengeraapte geld werd uit eigen naam in de club gestoken en niet via zijn onderneming Facebank Inc, een visual effectsbedrijf dat al meerdere Oscars won, onder meer voor de film 'Benjamin Button'. Het is ook een van de sponsors van Crystal Palace.

Textor kwam vorige zomer in augustus aan bij de Londense club. Daarvoor probeerde hij nog 25% van de Portugese topclub Benfica binnen te halen, maar uit die deal trok hij zich alsnog terug omwille van de corruptie in het Portugese voetbal. Hij kocht dan maat 18% (of 40%, afhankelijk van de bron) van de aandelen bij de Eagles uit Engeland. Steve Parish, Josh Harris en David Blitzer zijn de andere sterke mannen achter de club. Die eerste twee zijn ook gelinkt aan NBA-club Philadelphia 76'ers.

David Blitzer is dan weer geen onbekende in het Belgisch voetbal. Hij bezit via zijn groep Bolt Football Holdings sinds 2020 97% van de aandelen van Waasland-Beveren, nota bene een concurrent van RWDM in 1B. Is het mogelijk dat er dan twee club in dezelfde klasse zitten waarvan de eigenaars via een andere club verbonden zijn? Het is iets dat de Pro League snel zal moeten uitklaren of dit wel mag.

'De twee situaties zijn helemaal verschillend', vertelt Textor. 'Hier in Molenbeek zit ik persoonlijk, zonder dat er een andere structuur mee gemoeid is. Beveren is dan weer in de handen van de groep Bolt Football Holdings van David Blitzer. Dat valt perfect apart te zien.'

Toch lijkt de hele constructie te wringen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Door Fabien Chaliaud

De Brusselse club maakte woensdag bekend dat John Textor de nieuwe grote man wordt bij RWDM. De mede-eigenaar van Premier Leagueclub Crystal Palace kocht 80% van de aandelen. Het bijeengeraapte geld werd uit eigen naam in de club gestoken en niet via zijn onderneming Facebank Inc, een visual effectsbedrijf dat al meerdere Oscars won, onder meer voor de film 'Benjamin Button'. Het is ook een van de sponsors van Crystal Palace.Textor kwam vorige zomer in augustus aan bij de Londense club. Daarvoor probeerde hij nog 25% van de Portugese topclub Benfica binnen te halen, maar uit die deal trok hij zich alsnog terug omwille van de corruptie in het Portugese voetbal. Hij kocht dan maat 18% (of 40%, afhankelijk van de bron) van de aandelen bij de Eagles uit Engeland. Steve Parish, Josh Harris en David Blitzer zijn de andere sterke mannen achter de club. Die eerste twee zijn ook gelinkt aan NBA-club Philadelphia 76'ers. David Blitzer is dan weer geen onbekende in het Belgisch voetbal. Hij bezit via zijn groep Bolt Football Holdings sinds 2020 97% van de aandelen van Waasland-Beveren, nota bene een concurrent van RWDM in 1B. Is het mogelijk dat er dan twee club in dezelfde klasse zitten waarvan de eigenaars via een andere club verbonden zijn? Het is iets dat de Pro League snel zal moeten uitklaren of dit wel mag.'De twee situaties zijn helemaal verschillend', vertelt Textor. 'Hier in Molenbeek zit ik persoonlijk, zonder dat er een andere structuur mee gemoeid is. Beveren is dan weer in de handen van de groep Bolt Football Holdings van David Blitzer. Dat valt perfect apart te zien.' Toch lijkt de hele constructie te wringen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.Door Fabien Chaliaud