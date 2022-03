In Brussel zijn alle ogen tegenwoordig gericht op Anderlecht en Union, maar in hun schaduw lijkt RWDM met een tweede plaats in 1B kans te maken op promotie naar de hoogste klasse. Verslag van een bewogen seizoen.

Dat de Brusselse club momenteel meedoet voor degradatie heeft het aan één persoon te danken: Thierry Dailly. Zeven jaar geleden stond hij aan de wieg van de huidige club. 'In het begin verklaarden ze me gek', vertelt de huidige voorzitter. 'Er waren al zoveel personen gepasseerd die de club opnieuw wilden lanceren, maar het lukte nooit. Ik had wel de ingrediënten en het DNA om het te doen slagen.' Met Dailly als voorzitter klom de club van derde amateur naar tweede klasse en dat in slechts vijf jaar tijd.

...

Dat de Brusselse club momenteel meedoet voor degradatie heeft het aan één persoon te danken: Thierry Dailly. Zeven jaar geleden stond hij aan de wieg van de huidige club. 'In het begin verklaarden ze me gek', vertelt de huidige voorzitter. 'Er waren al zoveel personen gepasseerd die de club opnieuw wilden lanceren, maar het lukte nooit. Ik had wel de ingrediënten en het DNA om het te doen slagen.' Met Dailly als voorzitter klom de club van derde amateur naar tweede klasse en dat in slechts vijf jaar tijd. Om zijn project goed te leiden, liet Dailly zich omringen door de juiste mensen. 'Ik wou een goede basis leggen met personen die de voetbalwereld goed kennen. We zijn dan vooruit gegaan in dezelfde richting.' Het doel was om de club te professionaliseren, ondanks het beduidend kleinere budget dan de andere 1B-clubs. De basis kwam er uiteindelijk en daar plukken ze nu de vruchten van. In hun tweede seizoen, het huidige, werd de club uit Molenbeek niet bij de favorieten voor promotie gerekend, ook al toonden ze het jaar ervoor bij vlagen mooie zaken onder coach Vincent Euvrard. Het nieuwe seizoen begon echter niet al te goed. Na negen wedstrijden waren de resultaten niet voldoende met slechts een zesde plaats en op zeven punten van plek twee. Al waren die uitslagen niet representatief voor het spel van de club, oordeelt sportief directeur Julien Gorius. 'In het begin was het moeilijk. Ik vind dat we te weinig punten pakten in vergelijking met het spel dat we leverden. Het was vooral zaak om kalm te blijven en door te blijven gaan op dezelfde manier.'Vanuit het bestuur bleef het vertrouwen in de technische staf en de ploeg groot, maar er werd niet meer verwacht dat het nog zo goed zou gaan. 'Toen zeggen dat we nog top twee zouden spelen, dat was echt ondenkbaar', vervolgt Gorius. Het was vooral de verplaatsing naar Lommel eind oktober die de ommekeer inzette. Na twee keer op achterstand te zijn gekomen, werd alsnog met 2-3 gewonnen. Volgens supporter Stefaan Plas zag je de spelers toen een klik maken in hun hoofd. 'Na die zege konden we opnieuw naar boven kijken en onze ambities vervullen.' En dat klopte ook, want tot 25 januari verloor RWDM niet meer, goed voor acht ongeslagen wedstrijden op rij en een derde plek in het klassement. 'Een reeks is enorm belangrijk in 1B, want dan kan je heel snel heel hoog klimmen in het klassement', vertelt Gorius.In die sterke reeks toonde aanvaller Kevin Nzuzi zich met vier goals en een assist. Al is hij niet dé man van de club. In tegenstelling tot de andere clubs uit tweede klasse, heeft RWDM niet die ene speler die erbovenuit steekt. Nzuzi is topschutter van de Brusselse club, maar staat met zijn zes doelpunten wel pas tiende in het topschuttersklassement, ver van de zestien goals van Daniel Maderner van Waasland-Beveren. 'Als we een spits zoals Mikautadze vorig seizoen bij Seraing hadden, dan hadden we een nog beter team gehad', geeft Gorius toe. Ondanks het gebrek aan efficiëntie en de vele afwezigheden, wist RWDM echter wel veel te scoren dit seizoen. 'Zelfs zonder een spits die aan de lopende band scoort, hebben we veel verschillende manieren om te scoren zoals op stilstaande fases, op de counter of in een uitgewerkte aanval.' Bij die vrije trappen en corners kunnen de Brusselaars vooral rekenen op kapitein Nicolas Rommens, die al acht assists achter zijn naam heeft staan en daarmee de beste is in 1B. Als we alles optellen, staat de aanval van RWDM wel pas op een vierde plaats in de competitie, op gelijke hoogte met Lierse Kempenzonen. Eigen fortDe sterkte van deze ploeg zit hem dan ook niet voorin, maar veeleer achterin. Met slechts 27 geïncasseerde doelpunten, heeft het de tweede beste verdediging van 1B, net achter Westerlo die er 23 tellen. En dat met dank aan keeper Théo Defourny, die al tien clean sheets telt dit seizoen. In de laatste zeven wedstrijden moest hij zich zelfs maar één keer omdraaien. 'Onze verdediging wordt beter en beter en met Defourny hebben we een uitstekende keeper die iedere wedstrijden punten pakt', bevestig supporter Plas. Trouw aan hun team sinds de wederopstanding in 2015, zijn de RWDM-supporters een aanwinst om de spelers aan te moedigen tijdens de wedstrijd. Ieder weekend komen er precies ook nieuwe bij in het Edmond Machtensstadion. Maar in tegenstelling tot het enorme enthousiasme op de tribunes, volgden de resultaten niet in eigen huis. Vooral in het begin van het seizoen viel er in het stadion niet veel te beleven. Maar ook dat veranderde doorheen het seizoen. De laatste vijf wedstrijden is het een fort geworden. Van die matchen won het er namelijk vier. Ook dat zit dus snor.RWDM kwam dit seizoen echter niet alleen sportief in het nieuws. Op 12 januari dit jaar werd namelijk bekendgemaakt dat de Amerikaanse investeerder John Textor de club had overgenomen. Voorzitter Thierry Dailly behield wel zijn positie. Dat RWDM toen al bovenaan meedeed, was enkel een pluspunt. 'Nog voor de nieuwe eigenaar kwam, stonden we al goed. Het zal enkel maar een bonus zijn indien we promoveren', vertelde aanvaller Lenny Nangis bij de podcast Eleven Insiders. De komst van de nieuwe investeerder zorgde er voornamelijk voor dat de financiën terug in orde waren en dat de bestuurders opnieuw gerustgesteld konden worden. Dat er tijdens de wintermercato dan ook enkele grote transfers werden gedaan, riskeerde deze keer niet dat daardoor de spelers niet zouden worden uitbetaald. Dat allemaal dankzij de financiële steun van Textor. Tijdens de transferperiode versterkte de club de ploeg drastisch. Doel is natuurlijk om in die top twee te blijven en daarvoor werden enkele ambitieuze transfers gedaan. 'Wat het belangrijkst is, is dat we de synergie binnen de ploeg wisten te behouden. Als je veel aanpassingen doet, is er altijd het risicio dat de sfeer in de kleedkamer verandert', verteld Gorius over de nieuwe transfers. Het is in die optiek dat RWDM oude bekende Igor De Camargo, Kylian Hazard en Obbi Oularé naar Brussel haalde. 'We hadden nooit aan een leider in de kleedkamer en we denken dat Igor daar het perfecte profiel voor heeft.' En ook achterin werden er de nodige versterkingen gehaald met Sergej Vorogovsky en Numan Kurdic.Bij zijn terugkeer in het Machtensstadion liet De Camargo zich ook meteen zien. Het duurde maar 77 seconden vooraleer hij zijn eerste treffer scoorde voor eigen publiek. Van de transfers zijn het wel enkel hij en Vorogovsky die een plek in de basis te pakken kregen. Hoewel de bank voor de wintermercato niet al te sterk was, is dat nu een van de troeven van de club geworden. Zelfs de spelers die voorheen titularis waren, accepteren nu hun rol als bankzitter en vieren de overwinningen nog even hard met hun ploegmaats. En sinds de komst van de nieuwe namen, zijn de resultaten ook niet uitgebleven. Vijf van de laatste zeven wedstrijden werden gewonnen.Op slechts vier speeldagen van het einde, staat RWDM wel al op 7 eenheden van leider Westerlo. Met nummer drie Waasland-Beveren is de strijd spannender. Die staat maar op vijf punten. En laat die twee clubs net de twee laatste wedstrijden van het seizoen zijn voor RWDM. De eerste plaats wordt erg moeilijk, maar alle ogen zijn nu gericht op die tweede plek en dus een plaats in de barrages om promotie. En wie weet zit er dan wel een nieuw avontuur in 1A in, 20 jaar na het faillissement, om zo de club opnieuw naar de oude gloriedagen te loodsen. Door Robin Job