Ook in 1B sloot de wintermercato maandagavond. Was er daar meer beweging dan in de Jupiler Pro League? Een overzicht van de belangrijkste transfers, club per club.

Door Fabien ChaliaudDe discrete maar autoritaire leider in 1B heeft er een slimme transferperiode opzitten, waarin het veel spelers binnenhaalde maar zonder al te veel show, in tegenstelling tot zijn concurrenten. Met de huur van Club Bruggespeler Tibo Persyn wil Westerlo meer dynamiek op de rechterflank, terwijl Mathias Fixelles (niet geslaagd bij KV Kortrijk) op termijn de defensieve leider moet worden. En dan heb je nog Joery Dequévy en Jordy Mathei, maar zij werden onmiddellijk na hun komst uigeleend aan de amateurs van KFC Houtvenne. De tweede in de stand, op zeven punten van leider Westerlo, had grote plannen in januari. De Waaslanders hoopten namelijk twee ex-Rode Duivels te strikken, maar wist enkel Guillaume Gillet te overhalen. De andere, Kevin Miralles, had namelijk meer zin in een avontuur in Portugal. Gillet wou de uitdaging wel aangaan, ook al leek hij dicht bij een overgang naar jeugdclub FC Luik te staan. Maandagavond lokte Waasland-Beveren ook Eric Ocansey naar 1B. De Ghanese winger was vorig jaar nog titularis bij KV Kortrijk, maar verloor daar dit seizoen zijn plaats. Daarnaast werd ook Lucas Ribeira Costa, die de laatste zes maanden door Charleroi nog uitgeleend werd aan RE Mouscron, verwelkomd. En de Keniaan Eric Johanna Omondo kwam over uit Zweden als tweede man voor topschutter Daniel Maderner.In de verdediging kwam er nog 37-voudig Marokkaans international Manuel Da Costa bij. Met een verleden bij onder meer PSV, Fiorentina en West Ham moet ook hij de groep ervaring bijbrengen.Aan de uitgaande kant werd dan weer afscheid genomen van enkele teleurstellingen zoals Matthias Verreth (FC Eindhoven), Jordan Faucher (Virton) en Joseph Efford (Motherwell). En ook het vertrek van Alessandro Albanese, die na zijn transfer van KV Oostende maar vier wedstrijden speelde, is geen verrassing.Na de overname door John Textor wil de Brusselse club zo snel mogelijk naar de hoogste Belgische voetbalklasse. Sportief directeur Thierry Dailly trok daarvoor twee spelers met heel wat ervaring in 1A aan met Igor De Camargo en Kylian Hazard. Vorig weekend trof de Braziliaanse Belg meteen raak bij zijn debuut tegen Mouscron. De derde van de Hazardbroers zat dan weer op een dood spoor bij Cercle Brugge en moet voor de dribbels op de flanken zorgen. De transfer van Jacob Montes, die terugkeerde van Waasland-Beveren naar Crystal Palace en dan werd uitgeleend aan de Brusselse club, deed dan weer wat wenkbrauwen fronsen. Textor is namelijk ook een van de eigenaars van de Londense club, samen met David Blitzer die via zijn groep Bolt Football Holdings eigenaar is van de Waaslanders.Daarnaast werd ook Yan Vorogovskiy, ex-Beerschot, terug naar België gehaald en moet Numan Kurdic voor meer defensieve zekerheid zorgen. En ook de overstap van Obbi Oulare is een stunt voor RWDM. De 26-jarige aanvaller wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Barnsley. In Deinze was de wintermercato erg kalm. Slechts twee namen kwamen toe met Robbe Quirynen, een rechtsachter met potentieel maar die bij Antwerp niet kon doorbreken, en Liam Fraser, die overkwam van de MLS waar hij bij FC Toronto nog samenspeelde met Alejandro Pozuelo.Ook in Lier was de maand januari niet al te druk. Enkel doelman Jens Teunckens werd naar het Lisp gehaald. De ex-keeper van de Belgische Beloften en die met de U17 nog brons pakte op het WK in 2015, kon de hoge verwachtingen bij Club Brugge en Antwerp niet inlossen. Bij Lierse nam hij wel meteen plaats onder de lat. Aan de uitgaande kant is vooral het vertrek van kapitein Alexander Maes opvallend. Op zijn 29ste leek de middenvelder klaar om het nog één keer te proberen bij een grotere club, maar in plaats daarvan koos hij voor een avontuur bij de amateurs van Hades, waar hij op de laatste dag van de transferperiode een contract tekende tot 2025.Bij Mouscron is het voorlopig afwachten of de club het seizoen wel zal kunnen afmaken. Op het veld lijkt de redding al in zicht, na een slechte start onder Enzo Scifo. Nieuwe man José Jeunechamps wist echter opnieuw aan te knopen met de goede resultaten. Maar op de transfermarkt bleef het heel stil. Er was geen enkele nieuwkomer en enkel Ribeira Costa, naar Waasland-Beveren, is noemenswaardig bij de vertrekkers.Lommel, de sattelietclub van Manchester City, kent een erg moeilijk seizoen met slechts 16 punten na 18 wedstrijden. De nieuwkomers zijn, buiten Théo Pierrot die 1B goed kent, vooral jonge talenten zonder enige garantie dat ze de club naar een hoger niveau kunnen duwen. De nog maar 17-jarige Zalán Vancsa werd binnengehaald voor maar liefst 3 miljoen euro maar zal voor de zomer niet voor de Limburgers uitkomen, aangezien hij het seizoen zal uitdoen bij zijn Hongaarse club MTK Boedapest. En ook voor Arthur Sales en Jesper Tolinsson werd de portefeuille stevig opengetrokken met in totaal 5 miljoen euro. Het valt nu af te wachten of deze miljoenen Lommel wel kunnen helpen in 1B.Ondanks het feit dat de club een coach heeft met ervaring bij Nancy, wacht de Waalse club nog een op een sportief mirakel om zeker te zijn van een plek in 1B volgend seizoen. Om de ommekeer in te zetten werden twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League gestrikt: Geoffrey Mujangi Bia en Hervé Kagé. Yanis Mbombo is nog een andere naam die bij Virton toekwam. Het valt maar te zien of deze spelers, die meer dieptepunten dan hoogtepunten kenden in hun carrière, de juiste aanwinsten zijn voor deze ploeg.