Samatta loodst dominant Genk voorbij Standard

Met Genk (15 op 18) en Standard (16 op 18) keken de twee Belgische ploegen in vorm elkaar in de ogen. De topper was ook een blij weerzien tussen trainers Philippe Clement en Michel Preud'homme, die twee seizoenen nog samen de dienst uitmaakten bij Club Brugge.

In vergelijking met de gewonnen Clasico tegen Anderlecht begonnen de Rouches met Djenepo in plaats van de geblesseerde Emond, Cavanda verving de geschorst Fai. Bij de thuisploeg slechts één wissel: Paintsil kwam in de ploeg voor Ndongala.

Standard opende in het hol van de leeuw de debatten met een schuiver voorlangs van de alomtegenwoordige Carcela, maar het was de thuisploeg die de controle had en de betere kansen op de openingstreffer liet noteren. Paintsil schoof het leer rakelings naast, en vijf minuten later knalde Trossard tegen de deklat. Malinovskiy haalde van ver uit en schampte de paal. Ook Paintsil en Samatta probeerden het van ver, zonder succes. Het laatste wapenfeit van de eerste helft was voor Lestienne, die zijn zwieper een half metertje naast zag dwarrelen.

Ook na de pauze waren de Limburgers baas. Bokadi kon eerst nog redding brengen op de lijn, maar halfweg de tweede helft gebeurde het onvermijdelijke. Doelman Ochoa bracht nog redding op het gekruiste schot van Trossard, maar in de herneming vlamde Samatta de 1-0 tegen de netten. Niet veel later kwam Standard goed weg, wanneer de vrije trap van Pozuelo op de paal uiteen spatte. In de slotminuten liet Vanheusden, die als diepe spits werd uitgespeeld, de gelijkmaker onbegrijpelijk liggen.

Standard kreeg nadien nog het deksel op de neus, want op de daaropvolgende tegenaanval diende Samatta (87.) de genadeklap toe met zijn negentiende competitietreffer. Carcela stal in de blessuretijd nog de show met een nummertje, maar zijn volley viel op de deklat. In de stand verstevigt Genk zijn leidersplaats. Met 57 punten zetten de Limburgers eerste achtervolgers Club Brugge en Antwerp (45 punten) op 12 punten achterstand. Standard (43 punten), dat een einde ziet komen aan een reeks van zeven duels zonder nederlaag, blijft vierde.