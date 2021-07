Officieel wordt zijn transfer pas na zijn quarantaine in Engeland, maar Albert Sambi Lokonga gaat in elk geval voor Arsenal spelen. Een grote stap vooruit voor de chouchou van Neerpede. Afwachten hoe hij die verteert.

Twaalf jaar geleden was Thomas Vermaelen de derde Belgische voetballer van de 'gouden generatie' die naar de Premier League trok. Tien maanden nadat Vincent Kompany voor 8,5 miljoen euro de overstap van Hamburg naar Manchester City had gemaakt en Marouane Fellaini voor het recordbedrag van 20 miljoen euro bij Everton had getekend. Ruim een decennium later hebben de Belgen een abonnement op de ploegen uit de Premier League. Albert Sambi Lokonga is de 52e landgenoot in twaalf jaar die het Kanaal oversteekt. Toen hij zaterdagochtend naar Londen vloog om er medische tests af te leggen, zette Sambi Lokonga niet alleen zijn naam op een lange en prestigieuze lijst, hij wekte in de nasleep van het EK ook een zekere hoop op een tweede golf, een nieuwe gouden generatie die evenveel ambitie als toekomstige talenten voortbrengt. Degenen die altijd al in Albert geloofd hebben, voorspellen hem nu een bliksemsnelle aanpassing aan de Premier League. Dat zou immers eigen zijn, zo klinkt het in de wandelgangen van Neerpede, aan spelers die zich op hetzelfde niveau kunnen hijsen als eender welke van hun ploegmaats. Tegenover wie iets meer sceptisch is, haalt men aan de koffieautomaat sterke argumenten boven die verwijzen naar Lucas Biglia en Youri Tielemans. De eerste lag vaak onder vuur bij Anderlecht, maar speelde minder dan een jaar na zijn vertrek de WK-finale, terwijl de tweede sinds zijn komst naar Leicester zijn volle technische potentieel bewijst. Is de situatie van Albert Sambi Lokonga daarmee te vergelijken? Eigenlijk niet. Lucas Biglia was 27 en had meer dan 200 wedstrijden in de Pro League op zijn teller toen hij Anderlecht verliet, terwijl Youri Tielemans weliswaar nog maar 20 was toen hij naar Monaco verhuisde, maar toch al vier seizoenen en 139 matchen met paars-wit in de benen had. Dat is een groot verschil in ervaring vergeleken bij de 69 wedstrijden van Albert Sambi Lokonga voor de Brusselaars. Dat hij een stap in het onbekende zet door direct naar een Europese topclub te gaan, valt amper te relativeren. Maar in feite kun je de speler geen ongelijk geven dat hij na twee geweigerde aanbiedingen uit Italië zijn limieten gaat opzoeken in Noord-Londen. Daarbij lijkt de mogelijkheid dat hij in de loop van zijn eerste seizoen wordt uitgeleend, zeker een optie te zijn. De voormalige kapitein van Vincent Kompany - hij werd dat vorig jaar door de afwezigheid van Hendrik Van Crombrugge - vertrok zaterdagochtend alleszins met nog wat vraagtekens naar Londen. Aanvankelijk was het immers de bedoeling om de verplichte quarantaine in Groot-Brittannië te vermijden en zich direct bij zijn nieuwe ploegmaats te voegen in Edinburgh, waar de Gunners momenteel op stage zijn. Maar uiteindelijk zal de tweede Belg ooit die het shirt van Arsenal draagt, op de Amerikaanse tournee van de mannen van Mikel Arteta moeten wachten om zijn ploegmaats te ontmoeten, want het bleek noodzakelijk dat hij even langs Londen ging om er zijn contract voor vijf jaar te ondertekenen. De cheque van 17 miljoen euro plus bonussen (waaronder een percentage op de doorverkoop) die ze in Anderlecht ontvangen, moet het bestuur van paars-wit toelaten om een waardige vervanger te vinden voor de jongere broer van Paul-José Mpoku. Maar dat is geen zorg meer voor Albert Sambi Lokonga, die zich vanaf nu kan concentreren op een andere bouwwerk: zijn nieuwe club in opbouw. De supporters van Arsenal, die terugkijken op twee slechte seizoenen, zijn ongeduldig en dromen van een ambitieuze transferperiode, maar moeten zich voorlopig tevredenstellen met kruimels. Nu het zwaartepunt van de transferperiode er aankomt, zouden de Gunners niet te lang mogen talmen om enkele dossiers af te ronden. Het doel is om eind juli naar Amerika af te reizen met een kern die zo dicht mogelijk de kern benadert die aan het seizoen moet beginnen. Voor Arsenal en Albert Sambi Lokonga is dat op 13 augustus tegen Brentford.