De Franse speler, op dit moment in lockdown in Dubai, is waarschijnlijk aan zijn laatste dagen als speler van Anderlecht bezig. Wat is er fout gelopen?

Marc Coucke wilde afgelopen zomer niet wachten op de officiële aankondiging van het nieuws dat Samir Nasri naar Anderlecht kwam. Op 5 juli zette hij een foto op Twitter van hem, geflankeerd door zijn toenmalige rechterhand Michael Verschueren en de nieuwste aanwinst van paars-wit.

...

Marc Coucke wilde afgelopen zomer niet wachten op de officiële aankondiging van het nieuws dat Samir Nasri naar Anderlecht kwam. Op 5 juli zette hij een foto op Twitter van hem, geflankeerd door zijn toenmalige rechterhand Michael Verschueren en de nieuwste aanwinst van paars-wit. Dat Samir Nasri naar Brussel kwam, was een enorme mediastunt. Dat het voormalige wonderkind op dat moment slechts 1023 speelminuten op twee seizoenen tijd in de benen had, leek niet van belang. En dat eerder spelers met een indrukwekkend cv, zoals Demy de Zeeuw en Marko Marin, zich nooit konden doorzetten bij Anderlecht, wie dacht daar nog aan? Achter de schermen wordt verteld dat de Franse oud-international niet zó gemotiveerd is als op de persconferentie verteld wordt. Dat Nasri niet richting de Emiraten is vertrokken om daar geld te scheppen, zou vooral te maken hebben met het feit dat de club die hem wou geen plaats meer kon vrijmaken in haar kern. In de Emiraten is er immers maar een beperkt aantal plaatsen voor buitenlanders per club. Anderlecht doet dus dienst als plan-B, toch aantrekkelijk gemaakt door een vet salaris dat in België alleen de voorzitter van Sporting Anderlecht lijkt te kunnen bieden. 'Onze jongeren kunnen alleen maar slagen als ze goed omringd zijn op en naast het veld', rechtvaardigt Coucke zijn move. Voor zijn eerste basisplaats, thuis tegen KV Mechelen, krijgt de nieuwe nummer 14 van paars-wit meteen de kapiteinsband omgord. De regel die op dat moment geldt bij Anderlecht, is immers dat de oudste speler op het terrein de aanvoerdersband draagt, behalve als Vincent Kompany tussen de lijnen staat.De Fransman is echter niet gemaakt voor een voorbeeldrol en het duurt niet lang of hij doet zijn twijfelachtige reputatie alle eer aan. Zeer snel maakt Nasri meer naam in het Brusselse uitgaansleven dan op de nationale velden. Zijn carrière als paars-witte speler telt slechts 508 speelminuten, nadat hij in oktober uitviel met een zoveelste pijntje aan zijn knie. Hij maakte twee doelpunten: in de competitie tegen KV Kortrijk en in de beker tegen Beerschot. Zijn leven in de Belgische hoofdstad is als volgt samen te vatten: hij wordt goed bevriend met Anthony Vanden Borre, hij houdt wel van nachtelijke uitjes, echt afgetraind ziet hij er niet altijd uit en hij boekt frequent een reisje naar Dubai, waar hij zich nu ook bevindt en het definitieve verdict van de Pro League afwacht over de eventuele verderzetting van het seizoen.'Ik kan hier trainen op het strand', lichtte Nasri toe tegenover een journalist van L'Equipe tijdens een Instagram Live. Hij maakte er meteen ook gebruik van om te ontkennen dat hij van de radar van Anderlecht verdwenen is. 'Ik spreek elke dag met de clubdokter en met Vincent Kompany.' Tijdens deze lange periode ver van Neerpede zou hij ook ontdekt hebben dat hij een rugprobleem heeft dat aan de basis ligt van de steeds terugkerende kniekwaaltjes waar hij sinds twee jaar last van heeft.De vraag is alleen of zijn huidige levensstijl hem in staat zal stellen om op een dag zijn carrière terug op de rails te zetten.