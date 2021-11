Sammy Bossut staat opnieuw onder de lat bij Zulte Waregem. Bij Eleven heeft hij het onder meer over zijn helm en de situatie van Francky Dury.

In de zomer van 2020 liep je tijdens een oefenwedstrijd een schedelbreuk op. Welke gevolgen ondervind je er nu nog van?

Sammy Bossut: 'Mijn vrouw zegt dat ik iets meer vergeet, dus ik ben meer vergeetachtig. En links is mijn gehoor minder dan rechts. Ik was verplicht om een helm te dragen, omdat die breuken niet zo snel genezen. Ik moet pas in maart 2022 opnieuw naar de dokter om te bekijken of alles dichtgegroeid is. Er bestaat nog een mogelijkheid dat de breuken nog open zijn. Daarom moet ik die helm dragen totdat de dokter zegt dat het toegegroeid is.'

Maar ben je van plan om hem nog af te zetten?

Bossut: 'Neen. Ik denk niet dat mijn vrouw dat zou appreciëren. Het is snel gebeurd. Ik ga hem niet meer afzetten. Ik zou graag mijn kindjes zien opgroeien, mocht dat nog eens gebeuren.'

Francky Dury, de man die je liet debuteren bij Essevee in 2007, heeft het lastig in zijn laatste seizoen. Hoe ervaar jij dat?

Bossut: 'Het is jammer voor Francky dat de resultaten wat tegenzitten. Als je ziet wat hij heeft neergezet: daar kan je alleen maar een diepe buiging voor maken. Ik denk dat er niet veel trainers dat zouden doen. Ik denk dat we hetzelfde karakter hebben. We zijn allebei West-Vlamingen, met die boerenmentaliteit. Dat probeert hij ook in de groep te krijgen.'

Komt hij weleens bij jou te rade? Clubiconen ondereen?

Bossut: 'Eigenlijk niet zo veel, maar aan één woord hebben wij al genoeg om te weten wat we willen zeggen.'

Ondertussen ben je ook al 36 jaar oud, maar aan stoppen denk je niet. Hoop je je carrière bij Zulte Waregem af te ronden?

Bossut: 'Sinds mijn ongeval leef ik van dag tot dag, dus er kan snel iets veranderen. Een blessure of problemen met de gezondheid.Maar ik hoop om hier mijn carrière mooi te kunnen afsluiten.'

Bekijk het volledige interview met de keeper van Zulte Waregem dit weekend op Eleven.

