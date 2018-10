Sander Berge: 'Clement is goed in het niet té moeilijk maken van voetbal'

Sander Berge over...

... de interesse uit het buitenland, oa Fiorentina, Sevilla en Lyon informeerden deze zomer:

'Mijn voordeel is mijn entourage en waar ik vandaan kom. Ik vond die interesse meer een blijk van waardering, een bevestiging dat ik op de goeie weg ben. Verder was ik daar niet mee bezig. Wat ook hielp, was dat we meteen goed startten in de competitie en in de Europa League, steeds beter gingen voetballen en ik tot mijn tevredenheid vaststelde dat ook de andere elders gegeerde talenten bleven. Als je prijzen wil winnen, heb je een team nodig dat een paar jaar samen blijft.'

... het Noorse supertalent Martin Odegaard:

'Hij woonde een kwartiertje van ons vandaan. Hij vertrok op zijn vijftiende naar Real Madrid. Vandaag voetbalt hij bij Vitesse. Hij speelde op de positie die ik eerder bekleedde tot ik begon te groeien, als een nummer tien. Ineens belandde hij op zijn vijftiende bij de nationale ploeg, terwijl wij bij de jeugd bleven hangen. In Noorwegen was dat ongezien, zo'n fenomeen. Ik vind het te vroeg om al conclusies te trekken. We zijn allebei nog maar twintig. Ik bedoel: Luka Modric is nu op zijn 33e verkozen tot beste speler van de wereld, maar tot zijn 23e speelde hij nog voor Dinamo Zagreb. Sommigen zijn op hun best op hun 20e, anderen pas op hun 26e. Ik snap ook wat Martin deed. Als Real Madrid je vraagt, is het een risico om neen te zeggen en te hopen dat ze een paar jaar later nog eens bij je langskomen. Soms moet je een stap terugzetten om er twee vooruit te zetten. Veel mensen in Noorwegen zijn expert in het achteraf zeggen wat eerst had moeten gebeuren: 'Eigenlijk had hij beter voor Ajax gekozen.' Dat is vandaag makkelijk gezegd, natuurlijk. Hij trainde toch maar elke dag samen met Cristiano Ronaldo en die andere toppers. En bij Castilla heeft hij met Zinédine Zidane gewerkt. Dat maakt je altijd beter.'

... coach Philippe Clement:

'Philippe is goed in het niet té moeilijk maken van voetbal. Hij trekt duidelijke lijnen en houdt iedereen gefocust, terwijl hij je toch voldoende vrijheid gunt. Je krijgt een plan mee, maar je kan bepaalde zaken nog zelf invullen, je voelt je niet opgesloten. Hij is ook erg goed in het samenhouden van het team. Hij laat iedereen, ook wie geen basisplaats heeft, zich thuis voelen in deze ploeg.'

