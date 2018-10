Sander Berge: 'Iedereen zei dat ik iets speciaals had'

De vraag is niet of Sander Berge de top zal halen, maar waar en wanneer dat gebeurt. Maar ook dan wil de Noorse middenvelder van Genk vooral niet naast zijn schoenen lopen. 'Mijn ouders leerden me: behandel anderen zoals je zelf wil behandeld worden. Dat is mijn motto.'