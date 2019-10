In een open gesprek legt Sander Berge uit waarom hij koos om bij de Belgisch kampioen te blijven en waarom het dit jaar toch nog iets wordt met de Limburgse club.

'Vijf op tien', is het eerlijke antwoord op de vraag hoe Sander Berge het rendement van dit KRC Genk inschat in vergelijking met het aanwezige potentieel.

De afgelopen week zette de kampioen stappen in het proces dat de bouw van een nieuw winnend team is. Ook dat beklemtoont Berge in het gesprek: 'Continuïteit is misschien wel het belangrijkste in het voetbal. Alle winnende teams, ook in andere sporten, spelen al een tijdje samen. Maar automatismen krijg je niet van zelf.'

Vorige week verscheen ook het bericht dat KRC Genk met een gemiddelde van 22,8 jaar de jongste ploeg was in de Champions League. Berge, met twee en een half jaar dienst bij de kampioen al één van de routiniers, moet zelfs nog 22 jaar worden.

De Noorse international weigerde afgelopen zomer in te gaan op een mogelijke aanbieding van een club uit de Premier League. 'Ik had het gevoel dat ik hier nog stappen kon zetten', stelt Berge. 'Ik vind het nog altijd een eer om voor KRC Genk te voetballen. Voetballen kan op veel plaatsen op de wereld minder leuk zijn dan hier. Iedereen binnen de club was altijd heel erg open naar mij. Genk en ik, dat is een goeie match. Ik zie ook het talent dat hier aanwezig is, ik train elke dag met die jongens. Vroeg of laat moet dat er uit komen.'

Mooiste beroep

Afgelopen woensdag presteerde Berge, minder goed op dreef in de vorige weken, sterk tegen Napoli, en zondag was hij opnieuw één van de beteren bij de Limburgers. Na de zege tegen Mouscron analyseerde hij gevat: 'Met één spits liep Samatta voorin wat verloren tegen zo'n georganiseerde tegenstander. Je kan niet altijd de oplossing vinden met passes tussen de lijnen. De inbreng van een extra spits zette Mouscron meer onder druk.'

Ook op zijn jonge leeftijd coacht de Noor al op het veld en in de kleedkamer. 'Soms ben ik misschien te veel teamspeler. Ik ben altijd begaan met mijn ploegmaats.'

Veel aardiger en intelligenter zal je ze dit jaar niet vinden in het Belgische voetbal. Naar het beeld van de Genkse kleedkamer? 'Dit is inderdaad de beste die ik ooit meemaakte. We zijn allemaal heel respectvol naar elkaar toe.' Misschien té lief? 'Dat kan.'

Zelf probeert hij altijd eerst in de spiegel te kijken. 'Ik ben niet het type dat uithaalt naar anderen als het fout gaat.' Daar heeft een voetballer ook weinig recht toe, vindt hij: 'We hebben het mooiste beroep ter wereld. We moeten dat ook meer uitstralen.'

Lees het volledige interview met Sander Berge in Voetbal/Magazine van 9 oktober.