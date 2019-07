De Kroatische spits Ivan Santini (30) trekt naar Jiangsu Suning in China. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Met de overgang is een bedrag gemoeid van vijf miljoen euro.

Vijfvoudig international Santini streek pas vorige zomer neer in het Astridpark en kwam er in 39 wedstrijden tot zestien doelpunten. Na een razende start liet hij in zijn eerste acht wedstrijden al acht treffers noteren, nadien zweeg zijn kanon en de overige acht doelpunten vielen verspreid over de rest van het seizoen. Bij de supporters kon hij zich nooit in de gunst spelen en dus mocht hij vertrekken, de Chinese Super League bood een uitweg voor de aanvaller die eveneens een verleden heeft bij Standard. Tussendoor was er een verblijf bij het Franse Caen.

Aanvallende versterking

Anderlecht heeft dankzij de transfer extra middelen om op zoek te gaan naar aanvallende versterking. Landry Dimata is immers nog een tijdje out en een valabel alternatief heeft Vincent Kompany niet in zijn kern. Zondag tegen KV Oostende werd Pieter Gerkens dan maar uitgespeeld als diepe spits. Gerkens speelde tegen Oostende een zoutloze partij en wrong tijdens de eerste helft enkele kansen de nek om. Paars-wit verloor uiteindelijk met 1-2 en zo beleefde Kompany een rentree in mineur.

Bale flirtte uitgebreid met Jiangsu Suning, maar de transfer werd opgeblazen. © belgaimage

Zondag lekte al uit dat de transfer van de Welshman op de helling stond. Volgens AFP en de BBC omdat beide clubs geen akkoord vonden omtrent de transferprijs, de Madrileense huiskrant Marca meende dat de familie van Bale de transfer zou tegengehouden hebben, omdat ze de levens- en werkomstandigheden in China niet zou zien zitten. De familie zou nu aandringen om een alternatief in Europa te zoeken. Voorlopig zit er voor Bale niet veel anders op dan terug te keren naar Real, al wou de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois dat vooralsnog niet bevestigen.

Wat met Bale?

De dertigjarige Bale moet vertrekken bij Real, maar heeft er nog een contract voor drie seizoenen en zes jaar geleden betaalde de Koninklijke nog honderd miljoen euro om hem los te weken bij Tottenham Hotspur, destijds een transferrecord. Real wou nog graag wat van die miljoenen recupereren en dus bood het kapitaalkrachtige China de ideale uitweg, waar Bale een contract voor drie jaar kon tekenen dat hem wekelijks bijna een miljoen euro kon opbrengen.