In onze reeks 'Vlaamse steden zonder club in nationale': het Vlaams-Brabantse SC Aarschot vecht terug na een stopzetting in 2007.

Met wielrenner Kenneth Van Rooy, ex-keeper Dany Verlinden en sportanker Maarten Vangramberen, die afkomstig zijn van Aarschot, heeft de stad al een sportief randje. Voetbal van enig niveau kan dan natuurlijk niet achterwege blijven. SC Aarschot komt echter pas uit in eerste provinciale. Waarom spelen de kasseistampers in de provinciale reeksen?

In 1924 sloot Aerschot Sport zich aan bij de Belgische voetbalbond. Het was pas na de Tweede Wereldoorlog dat de club het tot nationaal voetbal schopte. In derde klasse vocht het echter jaarlijks tegen de degradatie en op een bepaald moment bezweek het.

De degradatie naar vierde klasse was nog niet verteerd of de Brabanders zakten terug naar de provinciale reeksen. In 1983 fusioneerde het met de buren van Oroudenberg onder de naam KVO Aarschot en steeg het na enkele jaren weer naar nationale.

Beginnen van nul

In 2007 sloeg echter het noodlot toe, de toenmalige voorzitter van KVO Aarschot, dat toen in vierde klasse vertoefde, vroeg na financiële problemen om een vereffening en stapte uit de club.

'Als supporter je club ten onder zien gaan, doet ongelooflijk veel pijn', vertelt Dimitri van Camp, die op dat moment lid was van de plaatselijke supportersclub. Daarom richtte hij samen met een medebestuurslid van de fanclub SC Aarschot op. Eerst enkel met een eerste ploeg, de jeugd van KVO Aarschot was ondergebracht bij OH Leuven. In 2009 stopte die samenwerking en begon SC aan een eigen jeugdwerking.

null © SC Aarschot

Op de Laaksite, waarop een prachtige oude tribune prijkt, mochten ze hun wedstrijden blijven spelen. 'Het stadion is inderdaad al best oud, de stad zou binnen de drie jaar een nieuwe kantine en nieuwe kleedkamers plaatsen', zegt Van Camp.

Budget om dat vroeger aan te pakken was er bij de herstart in 2007 niet. De club moest zowel financieel als sportief van nul herbeginnen. 'We speelden in vierde provinciale met zwarte T-shirts die we in de Wibra kochten', geeft Van Camp toe.

Met behulp van enkele grote en zo'n honderd kleinere sponsors geraakte SC Aarschot er weer bovenop. Ook sportief keek het snel weer naar boven. Na drie seizoenen promoveerde het naar derde provinciale, waar het na twee jaar opnieuw steeg.

'Toen ik mijn schouders onder het project zette, wilde ik een toekomstperspectief, we wilden binnen de vijf jaar terug naar tweede provinciale gaan op een gezonde, sportieve en extrasportieve manier. Dat is wonderwel gelukt', aldus Van Camp.

Ex-Rode Duivel

De club blijft stappen zetten: in 2017 promoveerde ze opnieuw naar eerste provinciale, waar ze nu nog steeds uitkomt. Toch is het plafond nog niet bereikt volgens de voorzitter: 'We horen zeker thuis in eerste provinciale, maar om op termijn te dromen over derde amateur (de voormalige vierde klasse, nvdr), daar is niets fout mee. We leggen wel graag de nadruk op groeien zonder stappen over te slaan.'

Ook met de jeugdwerking gaat het goed: dit jaar kreeg de club het tweesterrenlabel, waardoor de jeugdploegen op provinciaal niveau mogen spelen.

null © SC Aarschot

De club wist ook enkele klinkende namen in haar verhaal te betrekken. Kenneth Van Goethem, die nog bij KRC Genk, OHL en KV Mechelen aan het werk was en ex-Rode Duivel Kevin Vandenbergh speelden voor de Brabanders. 'Aan Kevin hebben we heel wat plezier gehad. In zijn eerste seizoen scoorde hij 60 keer, maar op een bepaald moment zegt het lichaam echter dat je moet stoppen.'

Corona

Vorig seizoen leek het er in de eerste wedstrijden niet op dat een promotie erin zat. SC Aarschot haalde maar één punt op de vier gespeelde wedstrijden. 'De start compleet gemist, in de voorbereiding was al duidelijk dat we nog niet op niveau waren en de pandemie hakte ook duidelijk in op de groep', legt Van Camp uit. Na vier wedstrijden werd de competitie stopgezet.

De coronacrisis leidde ook bij SC Aarschot tot een financiële domper. 'Gelukkig zijn we een gezonde club en is er een goed gevuld spaarpotje, maar het mag toch ook geen jaar meer duren', besluit Dimitri Van Camp.

