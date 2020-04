Door het coronavirus moeten verschillende sporters het een tijd zonder hun geliefde spelletje doen. Hoe brengen zij hun dagen door? Vandaag: scheidsrechter Erik Lambrechts.

Hoe ziet een doorsnee dag er momenteel uit?Erik Lambrechts: 'De dagen hebben tijdens deze coronacrisis een veel vaster stramien gekregen dan voorheen. Aangezien mijn vriendin Dorien nog steeds voltijds kan blijven werken, breng ik veel meer tijd door met mijn zoon van anderhalf jaar. Een groot deel van de dag bestaat dus uit samen spelen, gaan wandelen en fietsen... best intensief, zo constant bezig zijn met een peuter.'Wanneer Dorien dan klaar is met werken, kan ik gaan trainen en me bezighouden met het bekijken en beoordelen van clips die we doorgestuurd krijgen van het PRD (Professional Referee Department) en van UEFA om ook op technisch vlak scherp te blijven.'Op het einde van de dag is er dan meestal wel nog tijd om een serie op Netflix mee te pikken.'Heeft het feit dat je nu meer vrije tijd hebt ook zijn positieve kanten?Lambrechts: 'Het positieve is dat we heel wat meer tijd kunnen doorbrengen als gezin. Iets wat met de drukke voetbalagenda gedurende een normaal seizoen niet altijd mogelijk is, zeker niet tijdens de weekends.'Het geeft me ook tijd om wat klusjes in het huis op te knappen die al een hele tijd blijven liggen waren. Helaas vlot dat toch niet allemaal zoals ik gehoopt had...'Hoe probeer je het gebrek aan voetbal te compenseren?Lambrechts: 'Door te blijven trainen en clips te analyseren, blijf ik sowieso wel met voetbal bezig. Maar het is toch helemaal anders dan wanneer je concrete wedstrijden en doelen hebt om naartoe te werken. Laten we hopen dat de strijd tegen het virus in de komende weken positief evolueert en dat we geleidelijk aan weer een normaal leven kunnen gaan leiden.'Hoe bang ben je van het coronavirus?Lambrechts: 'Het coronavirus was iets dat als een ver-van-mijn-bedshow begon maar dat stap voor stap dichterbij kwam en reëler werd. Gelukkig is er momenteel nog niemand getroffen in mijn nabije omgeving. Maar als je de cijfers ziet en de verhalen leest, besef je toch dat er serieuze risico's zijn en dat het belangrijk is dat we ons aan de maatregelen houden die door de overheid opgelegd worden.'Met wie heb je nog contact en hoe gebeurt dat?Lambrechts: 'Zowel met vrienden en familie als collega-scheidsrechters probeer ik zoveel mogelijk contact te onderhouden. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat mogelijkheden om in contact te blijven. Er wordt in deze dagen heel wat meer gewhatsappt, geskypet en gebeld dan in normale tijden.'