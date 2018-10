Jef Brouwers, die als sportpsycholoog werkt voor de Voetbalbond, werd gecontacteerd door scheidsrechtersbaas Johan Verbist. In een sessie dinsdag zal hij hen vooral wijzen op het belang van hun rol in het voetbal en welk ­gedrag toepasselijk is.

De amateurscheidsrechters kregen dan weer een mail van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen, waarin hen ­gevraagd wordt 'sereen en waakzaam te blijven'. Gevreesd wordt dat ze nu nog meer dan anders het doelwit zullen zijn van ontevreden supporters.