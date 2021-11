Het finale vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de matchfixingzaak rond de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren van maart 2018, is nietig. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslist.

Volgens de rechtbank waren de rechten van verdediging ernstig geschonden door de voortvarendheid waarmee het tuchtonderzoek werd gevoerd, en werd de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie. Tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is enkel nog cassatieberoep mogelijk.

Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS. Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen.

Een arbitrale uitspraak is in principe niet voor beroep vatbaar, maar het gerechtelijk wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Dat kan bijvoorbeeld als de uitspraak in strijd is met de openbare orde, zoals bijvoorbeeld een schending van de rechten van verdediging, of een karige motivering van een arbitragehof.

Dat is ook exact wat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg geoordeeld heeft over het vonnis van het BAS, zegt persrechter Els De Breucker: 'De rechtbank heeft vastgesteld dat de rechten van de verdediging, globaal en concreet bekeken, meermaals waren geschonden door de voortvarendheid waarmee de tuchtprocedure werd gevoerd. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het BAS waren door de onaflatende druk van de voetbalbond in het gedrang gekomen.'

'Er werd volgens de rechtbank niet met gelijke wapens gestreden', gaat de persrechter verder. 'De verdediging beschikte niet over voldoende tijd en middelen om weerwerk te bieden. De rechten van de verdediging werden aan de noden van de voetbalwereld ondergeschikt gemaakt, de eerlijkheid van het proces opgeofferd aan de eerlijkheid van de voetbalcompetitie.'

