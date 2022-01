De Nederlander Alfred Schreuder heeft zijn officiële debuut voor Club Brugge zaterdagavond op de 22e speeldag van de Jupiler Pro League opgeluisterd met een 2-0 overwinning tegen Sint-Truiden. Blauw-zwart verstevigt zijn tweede plaats met 43 punten. De Kanaries blijven hangen op de dertiende plaats met 24 punten.

Club had het aanvankelijk niet makkelijk om een gaatje te vinden in de Truiense defensie, tot Junior Pius aan het klungelen sloeg met een slechte terugspeelbal. Kersverse aanwinst Tajon Buchanan zag zijn poging op aangeven van Bas Dost eerst nog afgeblokt worden, maar Charles De Ketelaere (29.) strafte de fout in de nabeurt wel genadeloos af.

De tweede helft was ongeveer halfweg wanneer Ruud Vormer met een lange bal Bas Dost (64.) afzonderde voor Daniel Schmidt. De Nederlander bleef ijzig kalm en lepelde het leer op knappe wijze over de Japanner in doel. De West-Vlamingen hadden gewonnen spel en speelden de match probleemloos uit.

Om 18u30 staakte scheidsrechter Wesli De Cremer de ontmoeting tussen Seraing en koploper Union Sint-Gillis bij een 0-2 ruststand, na doelpunten van goudhaantjes Deniz Undav en Dante Vanzeir. De dichte mist op Le Pairay zorgde ervoor dat voetballen onmogelijk was. De tweede helft wordt op een later tijdstip ingehaald. Zulte Waregem-KV Oostende, de andere confrontatie die op hetzelfde moment zou plaatsvinden, werd donderdag al afgelast op basis van het coronaprotocol.

KV Mechelen reisde voor de opener van de voetbalzaterdag dan weer niet af naar den Dreef om er OH Leuven partij te geven om 16u15. De Pro League weigerde de aanvraag van de Mechelaars om de wedstrijd uit te stellen omwille van een corona-uitbraak, waarop ze zelf beslisten om uit veiligheidsoverwegingen niet af te reizen. Er hangt het team van Wouter Vrancken zodoende een forfaitnederlaag boven het hoofd.

