Drie weken na de mannen trappen ook de vrouwen vrijdag hun voetbalkampioenschap op gang. RSC Anderlecht gaat voor een tiende landstitel, de zesde op rij.

Ondanks het vertrek van topschutter Tessa Wullaert blijft paars-wit de topfavoriet voor de titel. Oud-Heverlee Leuven, de voorbije twee seizoenen vicekampioen, is opnieuw de belangrijkste uitdager, met in het zog recordkampioen Standard (20 titels), Genk en Club Brugge.

Om de naar Fortuna Sittard vertrokken Wullaert te vervangen ging Anderlecht shoppen in Frankrijk. Bij GPSO 92 Issy werd de Amerikaanse Allie Thornton gehaald. Daarnaast werd het aanvallende compartiment versterkt met Lore Jacobs (AA Gent), Lotje De Keizer (Twente), Marrie Minnaert (Club Brugge), Esther Buabadi (Club Brugge) en Lola Wajnblum (OHL). Silke Vanwybsberghe (AA Gent), Ella Vierendeels (Zulte Waregem), Lina Meeuwis (OHL), Zarah Tailleu (OHL) en Jill Duyzer (Feyenoord) zijn de andere nieuwkomers. Ook de trainer is nieuw. Johan Walem hield het na één seizoen voor bekeken en werd vervangen door Dave Matteus, die Gent verliet.

Nicky Evrard, sluitstuk van de Red Flames, maakte een opmerkelijke transfer van Gent naar Oud-Heverlee Leuven, dat ook spits Ella Van Kerkhoven bij titelconcurrent Anderlecht wegplukte. Traditioneel put OHL ook heel wat jong talent uit de Topsportschool in Leuven. Op doelpunten van Luna Vanzeir kan OHL niet meer rekenen. De zus van Union-spits Dante Vanzeir verkaste naar Genk.

Met nieuwkomer KV Mechelen erbij, zijn er dit seizoen elf teams actief in de Scooore Super League, wat betekent dat er elk weekend één team bye is. Dit weekend is dat Standard. Vrijdag (20u00) opent Anderlecht met een thuismatch, in het Lotto Park, tegen Eendracht Aalst. Tegelijkertijd wordt ook Charleroi - Mechelen afgetrapt. Een half uur later beginnen White Star Woluwe en Genk eraan. Zaterdag staan AA Gent - Oud-Heverlee Leuven (13u30) en Zulte Waregem - Club Brugge op het programma.

