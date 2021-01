Vandaag/vrijdag hervat de Scooore Super League met RSC Anderlecht - OH Leuven en KRC Genk - KAA Gent.

Het is begin november als de speelsters van de Belgische hoogste klasse, drie maanden na de mannelijke profs, bij het begin van de tweede lockdown ook het recht krijgen op wekelijkse tests op coronabesmetting. Het is echter bijzonder moeilijk om een strikt protocol voor hen uit te werken, om verschillende redenen: verspreide bubbels (het overgrote deel van de speelsters zijn studenten of werkneemsters, waardoor ze meer contacten hebben) en enorme financiële kosten. Een test kost 48 euro, wat neerkomt op 1500 euro per week, terwijl het jaarbudget van een club als pakweg Standard 300.000 euro bedraagt. Maar het vrouwen voetbal is een topprioriteit voor de Belgische voetbalbond, dus heeft ze geen andere keuze dan de tests te laten uitvoeren. In november zei Katrien Jans, manager van het vrouwenvoetbal, dat de KBVB de kosten tot de winterstop volledig zou betalen. 'In 2021 zullen we ook nog instaan voor de kosten bij Aalst en Fémina White Star, omdat zij niet beschikken over een mannelijke profploeg. En voor de clubs die gelinkt zijn aan de Pro League nemen we de helft van de bedragen voor onze rekening.' Intussen is de dominantie van Anderlecht overweldigend op het veld. De troepen van Patrick Wachel zitten aan 30 op 30, 61 goals en 2 tegentreffers. En bij de Gouden Schoen hadden ze naast laureate Tine De Caigny ook nog Tessa Wullaert, Kassandra Missipo en Laure Deloose in de top vijf.