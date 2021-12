De financiële chaos bij Eendracht Aalst Ladies illustreert het gebrek aan structuur en professionalisme dat nog altijd heerst binnen de elite van het Belgische vrouwenvoetbal.

Wat is er toch gaande bij Eendracht Aalst, de huidige nummer acht in de Super League? Niet zo heel lang geleden werd er op vrouwenvoetbal.be gewag gemaakt van problemen met de betaling van de vaste salarissen en de variabele kosten (transport, premies per punt) sinds het begin van dit seizoen. De speelsters en de leden van de technische staf zouden niet het volledige bedrag uitbetaald gekregen hebben. Volgens onze informatie zouden slechts enkele speelsters, met name degenen die met een makelaar werken, alles ontvangen hebben.

...

Wat is er toch gaande bij Eendracht Aalst, de huidige nummer acht in de Super League? Niet zo heel lang geleden werd er op vrouwenvoetbal.be gewag gemaakt van problemen met de betaling van de vaste salarissen en de variabele kosten (transport, premies per punt) sinds het begin van dit seizoen. De speelsters en de leden van de technische staf zouden niet het volledige bedrag uitbetaald gekregen hebben. Volgens onze informatie zouden slechts enkele speelsters, met name degenen die met een makelaar werken, alles ontvangen hebben. De voorzitter van Eendracht, Patrick Le Juste, weerlegt dat evenwel. 'Wat betreft die maandelijkse vaste bedragen, is iedereen volledig uitbetaald', beweert hij. 'Als er twijfels zouden zijn wat betreft de andere onkosten, dan zou ik dat graag eerst verifiëren. Dat is allemaal geregeld geweest door het voormalige bestuur van de damesafdeling en toen dat vertrokken is, heeft het de contracten niet willen overdragen. We hebben alleszins al voor een tiental speelsters in de kern van twintig de zaken uitgeklaard.' Het is ons nochtans ter ore gekomen dat de club van mijnheer Le Juste de rekening nog niet helemaal vereffend heeft en nog geld verschuldigd is aan mensen die weggegaan zijn bij Aalst. Onder meer aan iemand van wie het contract werd verbroken door de directie, die op de vlakte blijft wat betreft de redenen daarvan. 'Ze had geen werk en moest haar covidtesten zelf betalen omdat ze niet gevaccineerd was', vertelt iemand die niet met naam genoemd wil worden. 'Ze had geen geld om meermaals per week naar Aalst te komen. Toen ze zei dat ze niet meer kon komen, heeft de club haar gezegd dat ze helemaal niet meer hoefde op te dagen, omdat het werd beschouwd als een vorm van staken.' Kortom, een kluwen met veel onduidelijkheden. Heel wat papieren zijn na het vertrek van het vorige bestuur ook verdwenen. Dat is een groot probleem, want meerdere speelsters hebben geen kopie van het 'contract' dat ze destijds getekend hebben. Daarom kan de voetbalbond ook moeilijk tussenbeide komen. 'Het is woord tegen woord', zegt Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB. Een erg vervelende situatie, want Eendracht Aalst is wel een vaste waarde in eerste klasse. Het is tekenend ook voor het vrouwenvoetbal, dat nog op zoek is naar meer professionalisme. 'Volgens mij moeten we meer de kant op van hoe het gebeurt in het mannenvoetbal en dus de speelsters niet meer per training betalen zoals dat nu nog gebeurt bij ons', aldus Patrick Le Juste. 'Ik heb dat systeem willen opheffen en de premies per punt verhogen, want ik vind dat je naar de training moet gaan met het doel om in het weekend deel te nemen aan de wedstrijd en die te winnen en zo dus punten te pakken.' Eendracht telt maar zes punten na elf wedstrijden en dus schort er inderdaad misschien iets aan de winnaarsmentaliteit van de speelsters, die zich al snel kantten tegen het nieuwe regime, aldus nog de sterke man van Aalst. Ook bij de bond pleit men voor meer controle, met name via een strenger licentiesysteem. Nu worden voor het verkrijgen van de licentie alleen basiscriteria in rekening genomen (infrastructuur, aanwezigheid van jeugdploegen), maar zijn er geen financiële eisen. 'Idealiter zouden we de licenties willen toekennen in functie van een minimumaantal profcontracten, die in situaties als deze een uitkomst bieden', zegt Katrien Jans, die er ook aan toevoegt dat de speelsters op die manier beter beschermd zijn. We contacteerden ook spelersvakbond United Athletes (het voormalige Sporta), maar daar hadden ze geen enkele informatie gekregen van de speelsters. 'Als ze er niks aan doen, dan zit het vrouwenvoetbal over tien jaar nog altijd in hetzelfde schuitje', zegt een interne bron. Dat er meer structuur nodig is, dat is iets waarover iedereen het alleszins eens is.