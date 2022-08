Vrijdagavond, bijna twee weken na het erg succesvolle EK, begint de Belgische vrouwencompetite. En dat doet het dit jaar met 11 clubs, door de toevoeging van KV Mechelen. Maar waarom heeft niet iedere 1A-club een ploeg in de Scooore Super League?

Kan Anderlecht zijn zesde titel pakken en kan het vrouwenvoetbal dit seizoen echt doorbreken in ons land na een uiterst succesvol EK voor de Red Flames? Het zijn de twee voornaamste vragen die aan het begin van het nieuw seizoen in de Scooore Super League worden gesteld. De Belgische vrouwencompetitie telt sinds dit seizoen trouwens 11 clubs, nadat KV Mechelen deze zomer toetrad tot de eliteklasse. Het is nog maar de negende 1A-club die ook een vrouwenploeg telt in de Belgische eerste klasse. Waarom hebben ze er niet allemaal eentje?

Nadat in 2015 de Nederlandse clubs de stekker uit de BeNeLeague hadden gehaald, diende de Belgische competitie te herstarten met slechts vijf teams. Een aanfluiting van het kampioenschapsformat. Sindsdien lukt het om stelselmatig uit te breiden. Met de licentietoekenning voor KV Mechelen Dames - dankzij een kapitaalsinjectie van Telenet, hoofdsponsor van de club - zit de Scooore Super League nu aan elf deelnemers: Anderlecht, Club YLA, OH Leuven, KAA Gent, Charleroi, Standard, Eendracht Aalst, White Star Woluwe, KRC Genk, Zulte Waregem en KVM. Dat oneven aantal betekent wel dat er elke speeldag één team aan de zijlijn blijft staan.

Beter zou zijn om alle 24 Pro League-clubs te motiveren om een meisjesopleiding te hebben, ongeacht het niveau waarop die A-ploeg dan zou aantreden.' Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB

De sportieve meerwaarde van Mechelen moet nog blijken: het elftal bestaat voornamelijk uit jonge talenten, al bewezen die vorig seizoen wel dat ze heel wat scorend vermogen bezitten, voldoende voor promotie naar de Super League in ieder geval. Commercieel is een toevoeging van een familiale traditieclub als KV Mechelen alvast een voltreffer. Ondanks het feit dat Antwerpen de provincie is met de meeste aangesloten vrouwelijke leden bij de KBVB, had het tot deze zomer geen vertegenwoordiger in de hoogste afdeling. Mechelen vult die leemte in.

De KBVB wil graag verder uitbreiden, maar is niet van plan om alle Pro League-clubs een (semi-)professionele damesploeg op te dringen. 'Dat is vandaag helaas niet realistisch', liet Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB, recent optekenen in Sport/Voetbalmagazine. 'De vijver om uit te vissen is nog niet groot genoeg, dat zou de kwaliteit dus allerminst ten goede komen. Beter zou zijn om alle 24 Pro League-clubs te motiveren om een meisjesopleiding te hebben, ongeacht het niveau waarop die A-ploeg dan zou aantreden. Zoals Westerlo, dat enkele jaren geleden met een jeugdopleiding startte en nu doorgroeit naar Eerste Klasse (de eigenlijke tweede klasse, nvdr). Sommige clubs hebben vrouwenvoetbal verankerd in de clubstructuur, zoals OHL. Dat is duurzamer dan nu iets verplichten wat even snel weer afgevoerd wordt.'

𝐍𝐈𝐄𝐔𝐖 ✨ | Ze zijn er. Onze nieuwe homeshirts voor '22-23 🤌



Getest en goedgekeurd door Hanne, Rob en Dimitri 🔥



⏩ Binnenkort te verkrijgen in de shop.#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/LJSEp6Z0BX — KV Mechelen (@kvmechelen) June 24, 2022

Sowieso is het moeilijker geworden om clubs te motiveren tot de Scooore Super League toe te treden: sinds januari 2022 zijn alle eersteklassers verplicht drie semiprofs (die maximaal 11.800 euro per jaar verdienen) in de kern te hebben. Bij een aantal clubs was dat al het geval, maar bij andere, zoals White Star of Aalst, die niet vasthangen aan een professionele mannenploeg, is aan die voorwaarde niet zo makkelijk te voldoen. Daartegenover staat wel een financieel duwtje in de rug van 100.000 euro per club, voortvloeiend uit het tv-contract van de Pro League.

Waarom hinkt Wallonië achterop, profiteert de competitie van het EK-effect, waar blijven de vrouwelijke coaches en wie doet Anderlecht wat? Lees het allemaal in Knack of in de Plus-zone.

Kan Anderlecht zijn zesde titel pakken en kan het vrouwenvoetbal dit seizoen echt doorbreken in ons land na een uiterst succesvol EK voor de Red Flames? Het zijn de twee voornaamste vragen die aan het begin van het nieuw seizoen in de Scooore Super League worden gesteld. De Belgische vrouwencompetitie telt sinds dit seizoen trouwens 11 clubs, nadat KV Mechelen deze zomer toetrad tot de eliteklasse. Het is nog maar de negende 1A-club die ook een vrouwenploeg telt in de Belgische eerste klasse. Waarom hebben ze er niet allemaal eentje?Nadat in 2015 de Nederlandse clubs de stekker uit de BeNeLeague hadden gehaald, diende de Belgische competitie te herstarten met slechts vijf teams. Een aanfluiting van het kampioenschapsformat. Sindsdien lukt het om stelselmatig uit te breiden. Met de licentietoekenning voor KV Mechelen Dames - dankzij een kapitaalsinjectie van Telenet, hoofdsponsor van de club - zit de Scooore Super League nu aan elf deelnemers: Anderlecht, Club YLA, OH Leuven, KAA Gent, Charleroi, Standard, Eendracht Aalst, White Star Woluwe, KRC Genk, Zulte Waregem en KVM. Dat oneven aantal betekent wel dat er elke speeldag één team aan de zijlijn blijft staan.De sportieve meerwaarde van Mechelen moet nog blijken: het elftal bestaat voornamelijk uit jonge talenten, al bewezen die vorig seizoen wel dat ze heel wat scorend vermogen bezitten, voldoende voor promotie naar de Super League in ieder geval. Commercieel is een toevoeging van een familiale traditieclub als KV Mechelen alvast een voltreffer. Ondanks het feit dat Antwerpen de provincie is met de meeste aangesloten vrouwelijke leden bij de KBVB, had het tot deze zomer geen vertegenwoordiger in de hoogste afdeling. Mechelen vult die leemte in.De KBVB wil graag verder uitbreiden, maar is niet van plan om alle Pro League-clubs een (semi-)professionele damesploeg op te dringen. 'Dat is vandaag helaas niet realistisch', liet Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB, recent optekenen in Sport/Voetbalmagazine. 'De vijver om uit te vissen is nog niet groot genoeg, dat zou de kwaliteit dus allerminst ten goede komen. Beter zou zijn om alle 24 Pro League-clubs te motiveren om een meisjesopleiding te hebben, ongeacht het niveau waarop die A-ploeg dan zou aantreden. Zoals Westerlo, dat enkele jaren geleden met een jeugdopleiding startte en nu doorgroeit naar Eerste Klasse (de eigenlijke tweede klasse, nvdr). Sommige clubs hebben vrouwenvoetbal verankerd in de clubstructuur, zoals OHL. Dat is duurzamer dan nu iets verplichten wat even snel weer afgevoerd wordt.'Sowieso is het moeilijker geworden om clubs te motiveren tot de Scooore Super League toe te treden: sinds januari 2022 zijn alle eersteklassers verplicht drie semiprofs (die maximaal 11.800 euro per jaar verdienen) in de kern te hebben. Bij een aantal clubs was dat al het geval, maar bij andere, zoals White Star of Aalst, die niet vasthangen aan een professionele mannenploeg, is aan die voorwaarde niet zo makkelijk te voldoen. Daartegenover staat wel een financieel duwtje in de rug van 100.000 euro per club, voortvloeiend uit het tv-contract van de Pro League.Waarom hinkt Wallonië achterop, profiteert de competitie van het EK-effect, waar blijven de vrouwelijke coaches en wie doet Anderlecht wat? Lees het allemaal in Knack of in de Plus-zone.