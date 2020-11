Dit weekend trad Arnaud Bodart toe tot het groepje van doelmannen die op de Belgische velden wisten te scoren. En dat zijn er niet veel...

Zoals Tonton en Bolat

Laten we eerst eens kijken naar doelmannen die al wisten te scoren voor Standard. Na het doelpunt van Arnaud Bodart in de laatste minuten tegen Eupen, waardoor de Beloftedoelman nog een punt redde, komt die in een uiterst klein gezelschap terecht. Bij de familie Bodart is het echter geen nieuw gegeven, want nonkel Gilbert Bodart wist maar liefst 14 keer te scoren in het rode truitje, allemaal op penalty. Daarmee is hij de keeper met de meeste doelpunten in de Belgische geschiedenis, voor Philippe Vande Walle, die er 13 binnenkegelde bij Germinal Ekeren.

Christian Piot, een van de legendes in Luik en Gouden Schoen in 1972, wist dan weer 9 keer de weg naar de netten te vinden bij Standard en slaagde daar ook eenmaal in bij de Rode Duivels.

Maar de eerste persoon waar we aan denken bij een scorende doelman bij Luik, is toch wel Sinan Bolat. De Turkse keeper schreef geschiedenis door in de laatste minuten van het Champions Leagueduel tegen AZ te scoren. De Rouches hadden in die wedstrijd genoeg aan een gelijkspel om zich als derde in de groep te kwalificeren voor de Europa League, maar stonden enkele minuten voor tijd nog achter. Tot het magische moment van Sinan Bolat. Op een vrije trap van Benjamin Nicaise klom de Luikse keeper hoger dan zijn tegenstanders en buffelde de bal in de netten. Zijn viering, een lange sprint naar de andere kant van het veld waar hij neerviel, herinnert iedere Standardsupporter zich nog tot op de dag van vandaag.

Proto voor Sterchele

Één seizoen (2008/09) werd de Silvio Proto, de legendarische doelman van Anderlecht, uitgeleend aan Germinal Beerschot. Tijdens de competitiewedstrijd tegen KAA Gent wist de 13-voudige international met het hoofd te scoren op een corner. Het doelpunt vierde de Italiaanse Belg met een imitatie van de overleden François Sterchele. 'Ik deed het om te zeggen dat we hem nooit zullen vergeten', vertelde hij toen voor de camera's. 'Iedereen op het veld mist hem. Hier scoorde hij nog twee mooie goals, dus ik draag het doelpunt aan hem op.'

Bertrand Laquait gedragen door de wind

In 2003, tijdens de wedstrijd tussen Charleroi en Bergen, verstuurde Bertrand Laquait, de keeper van de Zebra's, een lange bal. Maar de wind was die dag zo fel dat de bal helemaal tot in de zestien van de tegenstander vloog en de ongelukkige Bergendoelman Kris Van de Putte lobde. Het doelpunt zorgde echter niet voor de overwinning, want Charleroi bleef in Henegouwen op een gelijkspel steken.

Copa, Herpoel en Dutoit helden voor een avond

Copa, de legendarische Ivoriaanse doelman van Lokeren, zit niet verbazend ook in dit rijtje van scorende keepers. In 2012 tegen Westerlo was zijn moment gekomen. Toen de Lokerse ploeg al een comfortbale voorsprong van 3 doelpunten had, mochten de Waaslanders een penalty nemen. Veel viel er niet meer te verliezen en dus schreeuwde het publiek Copa naar voren. De keeper ging achter de bal staan en zette de 4-0-eindstand op het bord.

Ook Frédéric Herpoel kon met een penalty eens in de spotlights staan. Dat gebeurde in 2006 tegen Mouscron. Eigenlijk was Herpoel niet aan zijn proefstuk toe want al in 1998 scoorde hij de gelijkmaker tegen Anderlecht. Dat doelpunt werd toen echter niet aan hem toegekend, omdat het te lastig te zien was wie nu juist had gescoord.

William Dutoit, tot slot, was tot vorig weekend de laatste keeper die wist te scoren in België. Zijn gloriemomentje dateert van 2015 toen hij de gelijkmaker scoorde met STVV tegen Lokeren.

Deze keepers zitten dus in het illuster groepje van scorende doelmannen op de Belgische velden, maar zijn nog een heel eind verwijderd van de Braziliaan Rogério Ceni. Die wist in zijn carrière maar liefst 132 keer te scoren voor São Paulo, waar hij meer dan 1200 matchen onder te lat stond. In zijn 20-jarige carrière werd hij een echte specialist in vrije trappen.

Leandro Thibaut

