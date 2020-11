Standard Luik heeft zaterdag in de openingswedstrijd van de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League in blessuretijd een punt gered.

De thuisploeg was keurig aan de wedstrijd gestart en op vrije trap van Collins Fai maakte Merveille Bokadi ter hoogte van de strafschopstip even voorbij het halfuur knap af: 1-0. Eupen was echter minstens de evenknie van de Luikenaars en de gelijkmaker kwam dan ook niet uit de lucht gevallen. Een heerlijke aanval doorheen het centrum, waarna Stef Peeters de Bosnische international Smail Prevljak vond en die liet Bodart kansloos.

Op slag van rust moesten de Rouches bovendien met een man minder voort. Op aangeven van de VAR trok scheidsrechter Bert Put meteen rood voor Eden Shamir, na een stevige overtreding op Nils Schouterden. Enkele minuten eerder was de Israëliër al tegen een gele kaart aangelopen.

Standard zat zo in vieze papieren, maar ondanks de manmeersituatie maakten de bezoekers uit de Oostkantons niet meteen aanstalten om een stormloop richting de kooi van Bodart te lanceren. Een stilstaande fase dan maar en daar maakte Stef Peeters dankbaar gebruik van door een vrije trap onhoudbaar in de korte bovenhoek te borstelen: 1-2.

De 1-3 van Agbadou in het slot werd nog afgekeurd wegens buitenspel van Prevljak. Eupen leek op een logische zege af te stevenen, maar dat was dus buiten Bodart gerekend. Na een vrije trap schoof de doelman van dichtbij nog de gelijkmaker tegen de netten.

Voor Standard is dit het tweede gelijkspel op rij in de Jupiler Pro League. Met 23 punten komen ze voorlopig naast Club Brugge en Charleroi aan de leiding, al hebben de Rouches respectievelijk één en twee wedstrijden meer gespeeld. In de Europa League loert de uitschakeling met een nul op negen al om de hoek.

