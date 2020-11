Sebastiaan Bornauw beleefde een ongemakkelijke vuurdoop bij de Rode Duivels, gevolgd door een wedstrijd op leven en dood met de beloften. Vijf vragen aan de 21-jarige verdediger.

Voor de tweede keer dit jaar heb je moeten pendelen tussen de Rode Duivels en de Jonge Duivels. Is het niet vreemd om van de ene dag op de andere een rol als nieuweling te moeten inruilen voor die van aanvoerder? 'Nee, want de overgang gaat altijd vlotjes. Mijn rol binnen elke ploeg is uiteraard verschillend, maar mijn houding verandert niet. Ik ben dezelfde persoon en ik heb mij voorgenomen om bij elke ploeg iets bij te leren. Wanneer ik afzak naar de U21 doe ik niet alsof die ploeg te min is voor mij en ik wil anderen niet het gevoel geven dat ik mezelf geweldig vind. Ik ken die gasten al zo lang dat ik gewoon blij ben om hen terug te zien. Ik moet wel vragen beantwoorden over hoe het 'daarboven' is. Dat is eigenlijk het enige verschil met de A-ploeg. Het is normaal dat ik vragen krijg, want er zijn spelers die ook dicht bij hun eerste A-cap staan. Met uitzondering van het leeftijdsverschil zie ik weinig tegenstellingen tussen de twee. Het zijn twee leuke bendes waar de sfeer goed zit. Natuurlijk ligt het niveau hoger bij de A-ploeg, maar ik kan iedereen garanderen dat het er hard aan toegaat bij de U21. Op dat vlak voel ik mij daar dus ook op mijn plaats.'Heb je bij de Rode Duivels een soort peter? Iemand die jou onder zijn vleugels heeft genomen. 'Nee, die heb ik niet. Maar ik was erg verrast in welke mate de groep openstaat voor en beschikbaar is om de jongeren te helpen. Op het veld krijgen we bijvoorbeeld raad over ons positiespel. Wat mij doet vermoeden dat die mannen ons echt vooruit willen helpen. En tijdens het ontgroeningsritueel drijven ze niet eens de spot met ons. ( lacht) Voor mijn première in oktober heb ik 'Queen' van Dadju gezongen. Onlangs hebben Hannes ( Delcroix, nvdr) en Charles ( De Ketelaere, nvdr) respectievelijk 'Old Town Road' van Lil Nas en 'I want it that way' van de Backstreet Boys uitgevoerd. Ik vind het aardig van hen dat ze ons niet hebben uitgelachen, want het niveau lag niet bijster hoog.' ( lacht)Je prestatie tegen Zwitserland was eerlijk gezegd niet geslaagd. Heb je een verklaring voor die non-match? ( zucht) 'Ik zat tijdens de eerste tien minuten goed in de match. Na mijn fout die tot het eerste tegendoelpunt leidde, had ik moeite om mij weer in de wedstrijd te knokken. Mijn ingesteldheid en de manier waarop ik de match had voorbereid waren nochtans prima.'Je bent pas 21, maar je hebt al een heel seizoen in de Bundesliga in de benen. Daarom is het zo verrassend dat je in een oefenduel en met nog tachtig minuten op de klok je blunder niet te boven bent gekomen. Ben je bezweken onder de stress? 'Ik zal niet zeggen dat ik verlamd werd door de omstandigheden. Het klopt wel dat ik mij niet over dat dood punt heb kunnen heen zetten. En eigenlijk is dat niet eens onlogisch. Ik had mij mijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels helemaal anders voorgesteld... In die context was het niet vanzelfsprekend om de knop meteen om te draaien. Nu ben ik er klaar mee. Nee, het was niet leuk om zoiets mee te maken. Maar ik kan er nu niets meer aan veranderen.'Is je mindere prestatie tegen Zwitserland een gevolg van de teleurstellende start met FC Köln waarmee je slechts drie punten hebt gepakt in zeven duels? Jullie wachten zelfs nog op de eerste zege van het seizoen... 'Daar ligt het niet aan, want ik voel mij goed en mijn individuele prestaties zijn best oké. Op collectief vlak doen we het niet eens zo slecht. We pakken relatief weinig doelpunten en we zitten aan een reeks van drie gelijke spelen en een nederlaag tegen Bayern in onze laatste vier duels. Tegen Bayern speelde ik zelfs een van mijn beste wedstrijden van het seizoen. Ik denk dus niet dat er een verband is tussen mijn match tegen Zwitserland en de situatie op clubniveau. Nogmaals: voor ik in de fout ging, was ik met de best mogelijke instelling aan de match begonnen.'