Sébastien Dewaest: 'Ik baken graag mijn territorium af'

Het interview met Sébastien Dewaest (27) vindt plaats op het moment dat de zaak rond Alejandro Pozuelo definitief van de baan is. De geniale Spaanse voetballer verhuist wel degelijk naar Canada, namelijk na afloop van de reguliere competitie. Het einde van een soap die te lang geduurd heeft. In het stadion van KRC Genk kruis je onvermijdelijk een paar groggy gezichten. De stevige Dewaest is niet het type dat snel van de wijs raakt, maar wat als hij ook zo'n nauwelijks te weigeren aanbieding had gekregen? 'Eender welke club had mogen aankloppen, ik blijf hier bij Genk. Ik vergeet niet dat het bestuur mij een jaar geleden een nieuw contract liet tekenen voor vier seizoenen. Dat gebeurde op een moment dat ik net terugkeerde na een zware blessure aan mijn linkerknie, mijn kruisbanden waren volledig afgescheurd. Ik voelde een enorm vertrouwen van de clubleiding én van de trainer. En kijk, nu ben ik bezig aan het beste seizoen uit mijn carrière tot dusver.'

