Bondscoach Roberto Martinez heeft met Orel Mangala (Stuttgart) en Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) twee debutanten opgenomen in zijn selectie met 33 namen voor de eerste drie wedstrijden van de Rode Duivels in de voorronde van het WK 2022.

Opvallend is ook de aanwezigheid van Romelu Lukaku. Belgiës topschutter aller tijden wordt door de gezondheidsautoriteit van Milaan mogelijk niet vrijgegeven nadat verschillende ploegmaats van de spits bij Inter positief testten op het coronavirus.

'Dit is een normale situatie gezien de pandemie waar we vandaag inzitten', vertelde Martinez. 'Romelu maakt deel uit van een groep die zich geïsoleerd heeft. Er staan een aantal testen op het programma. We bekijken het dag per dag om te zien of Romelu ons kan vervoegen. Er kan dagelijks veel veranderen maar wat vandaag telt is de gezondheid van Romelu. Het is te vroeg om nu een duidelijk antwoord te geven. De lokale overheid moet groen licht geven. '

Dries Mertens zat eind vorig jaar in een soortgelijke situatie, na een corona-uitbraak bij Napoli, en moest toen verstek laten gaan. 'Het kan zijn dat dit zich herhaalt', aldus Martinez. 'Maar het zou verkeerd zijn om Romelu niet alle kansen te geven om ons te vervoegen.'

Middenvelders Orel Mangala (Stuttgart) en Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) hebben een eerste selectie bij de Rode Duivels beet. 'Ze hebben allebei een heel specifiek profiel en passen heel goed in het plaatje dat we voor ogen hebben', legde Martinez uit. 'Het zijn twee jonge spelers die er tien zeer goeie maanden hebben opzitten. Ze hebben zich enorm ontwikkeld sinds ze uitkwamen voor de U21. We kijken er erg naar uit om ze in de omgeving van de Rode Duivels bezig te zien.'

Mangala en Sambi Lokonga kunnen allebei worden uitgespeeld op de positie van de geblesseerde Axel Witsel, al zijn dat enorme schoenen om te vullen voor de youngsters. 'Ze hebben het verdiend om bij de groep te zitten. Het wordt voor hen een fantastische ervaring', onderstreepte de bondscoach. 'We zullen ze tijdens dit kamp onder de loep nemen en hen geven wat ze nodig hebben.'

België speelt deze maand op de eerste drie speeldagen in groep E tegen Wales (24 maart in Leuven), Tsjechië (27 maart in Praag) en Wit-Rusland (30 maart in Leuven).

