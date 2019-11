Aanvaller Faïz Selemani van KV Kortrijk heeft zijn rechtszaak tegen de Belgische voetbalbond in beroep gewonnen.

De rechter verplicht de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om Faïz Selemani van KV Kortrijk speelgerechtigd te verklaren. Dat heeft de West-Vlaamse club verklaard op zijn website. In eerste aanleg had de Comorees nog ongelijk gekregen, maar Selemani ging in beroep en heeft nu gewonnen, zo blijkt uit het bericht.

