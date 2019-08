De Comorese international Faïz Selemani spant een kort geding aan tegen de KBVB, omdat zij weigeren de aanvaller speelgerechtigd te verklaren voor zijn nieuwe club KV Kortrijk. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag en wordt door de voetbalbond bevestigd.

Selemani diende bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel zelfs een verzoek in om de competitie te laten stilleggen. De voetballer, die zijn contract bij Union ontbond om nadien voor KV Kortrijk te tekenen, eist een dwangsom van 25.000 euro per dag zolang hij niet speelgerechtigd is. De kortgedingrechter buigt zich op maandag 2 september over de zaak.

Volgens de KBVB moet Selemani de reden dat hij nog niet mag spelen bij KV Kortrijk in eigen rangen gaan zoeken. De ernstige fouten van Union, waarop Selemani zich beroept om zijn contract bij de Brusselaars eenzijdig te verbreken, moeten beoordeeld worden door een arbitragecommissie van de voetbalbond alvorens de Comorees bij een andere club kan aansluiten. KV Kortrijk moet die procedure inleiden, waarna een zestienkoppige commissie zich daarover buigt.

Zolang dat niet gebeurd is, kan Selemani niet spelen voor de Kerels. Union stuurde vorige week een boze brief uit omtrent de manier waarop KVK de Comorese aanvaller wegplukte bij de Brusselaars. De 25-jarige winger verbrak zijn contract bij de 1B-club om zwaarwichtige redenen, om enkele dagen later een contract voor drie seizoenen te ondertekenen bij de Kerels. Union betwist de dringende reden die Selemani aanhaalt en hekelt ook de rol van KV Kortrijk in de transfersoap. De Brusselaars stapten naar de FIFA, de KBVB en de Pro League.

Intussen spande Selemani, wiens contract bij Union nog tot medio 2021 liep met optie op een extra jaar, een rechtszaak aan bij de arbeidsrechtbank in Brussel. De Comorees probeert zo de ernstige fout in hoofde van l'USG juridische kracht bij te zetten. Selemani eist ook een schadevergoeding. Die zaak komt op 8 oktober voor, maar zo lang wil Selemani duidelijk niet wachten op zijn debuut bij KV Kortrijk.