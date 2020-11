Selim Amallah is uitgeroepen tot laureaat van de Lion Belge (de Belgische leeuw), een onderscheiding voor de beste voetballer van Maghrebijnse afkomst in de Jupiler Pro League.

Dat gebeurde tijdens een virtuele ceremonie.

De 24-jarige Marokkaanse Belg volgt als elfde winnaar op de erelijst Mehdi Carcela op, zijn ploegmaat bij Standard Luik. Die was opnieuw genomineerd, net als Nacer Chadli (ex-Anderlecht), Faiz Selemani (Kortrijk), Sami Allagui (ex-Moeskroen), Idriss Saadi (ex-Cercle Brugge) en Samy Mmaee (STVV). De award van beste speelster (Lionne Belge) was voor Sakina Ouzraoui (Anderlecht). Verder waren er onderscheidingen voor Karim Belhocine (Charleroi, beste coach), Loïs Openda (ex-Club Brugge, beste belofte), Marouane Fellaini (Shandong Luneng, beste Belg in het buitenland) en Romar Rahou (futsal).

