Competitieleider Eupen is zaterdag tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League ging de verrassende leider in eigen huis met 1-2 onderuit tegen promovendus Seraing, dat van drie dolle minuten na rust profiteerde om twee keer te scoren aan de Kehrweg. STVV ging met het kleinste verschil (0-1) winnen op bezoek bij Cercle Brugge.

In Eupen was het eerst Youssef Maziz (48.) die de bezoekers op voorsprong bracht, Mansoni Sambu (51.) zette enkele minuten later reeds de 0-2 op het scorebord. De aansluitingstreffer van Guillaume Dietsch diep in blessuretijd kwam veel te laat.

Geen vierde competitiezege voor Eupen, dat voorlopig met elf punten aan de leiding blijft, op gelijke hoogte met Club Brugge. De Bruggelingen spelen zondag de Slag om Vlaanderen uit bij AA Gent. De gedeelde leidersplaats kan Eupen zaterdagavond al kwijt zijn, als Standard, dat tien punten telt, de volle buit pakt op bezoek bij Union Sint-Gillis. Seraing is met negen punten uit zes duels voorlopig gedeeld zesde.

Blunder

In het Brugse Jan Breydelstadion keek Cercle al snel tegen een achterstand aan tegen de Truienaars, na een blunder van doelman Thomas Didillon. De Fransman trapte naast het leer, waarna de Japanse nieuwkomer Daichi Hayashi meteen zijn eerste treffer kon scoren voor STVV.

Na de pauze brachten de bezoekers zichzelf in de problemen met de uitsluiting van invaller Rocco Reitz, die amper zeven minuten op het veld stond. De Limburgers moesten zo nog bijna een volledige helft met een man minder voort, maar uiteindelijk hielden ze toch stand om zo de drie punten mee naar huis te nemen. In de stand klimmen ze met zeven punten naar de twaalfde plaats, Cercle is met twee punten minder dertiende.

Spektakelwedstrijd

Eerder op zaterdag won Sporting Charleroi in eigen huis een spektakelwedstrijd met 5-2 van een onmachtig Beerschot, dat de wedstrijd met negen beëindigde na de uitsluitingen van Thibault De Smet (5.) en Stipe Radic (90.). Een hattrick van uitblinker Shamar Nicholson (37., 51. en 78.) en twee treffers van draaischijf Ryota Morioka (60. en 90.) bezegelden het lot van Beerschot, dat kon milderen tot 5-2 dankzij tegentreffers van Raphael Holzhauser (59.) en Aboubakar Keita (88.), die de thuisploeg in geschenkverpakking had uitgedeeld. De score had zelfs nog hoger kunnen oplopen, want bij de thuisploeg misten Morioka en Nicholson elk ook nog een strafschop.

In het klassement blijft Beerschot met één op achttien helemaal onderin hangen. De kloof met de voorlaatste in de stand, Oud-Heverlee Leuven, bedraagt twee punten. De Leuvenaars staan zondagnamiddag voor de lastige verplaatsing naar Antwerp, dat nog op een Europese euforiegolf surft. Charleroi is het seizoen met tien punten uit zes duels meer dan degelijk gestart en staat voorlopig op de vijfde plaats in de stand.

