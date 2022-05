De Fransman Jean-Louis Garcia verlaat RFC Seraing. Dat bevestigt de club, die vorig weekend het behoud in de hoogste klasse afdwong, woensdag.

De 59-jarige Garcia vertrekt bij Seraing op eigen vraag omdat hij dichter bij zijn familie wil zijn. De Fransman volgde begin januari de Spanjaard Jordi Condom op. Hij ondertekende toen een contract voor anderhalf jaar.

Seraing beëindigde de reguliere competitie op de zeventiende plaats en versloeg in de barrages RDWM, de nummer twee uit 1B.

'Het gezamenlijke avontuur van Seraing en Jean-Louis Garcia eindigt hier', stellen de Métallos in een persbericht. 'De twee partijen zijn in onderling overleg overeengekomen de samenwerking te beëindigen. Na vijf intense maanden vol emoties heeft de man uit Ollioules te kennen gegeven dat hij terug naar Frankrijk wil om dichter bij zijn familie te zijn.'

Seraing legt uit dat Garcia de twee doelen heeft verwezenlijkt die hij bij zijn aanstelling had gesteld: het behoud in de Jupiler Pro League en progressie maken met de vele jongeren in de kern.

Wie Garcia zal opvolgen in het Stade du Pairay, is nog niet bekend.

