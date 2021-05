Vijfentwintig jaar nadat het uit eerste klasse is weggezakt, klimt Seraing terug naar 1A. Met dank aan FC Metz.

Wanneer Alexandre Boucaut de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Seraing beëindigt, breekt er op één tribune van de Freethiel een feestje los. Bij de feestvierders ook Mario Franchi, al acht jaar voorzitter van Seraing. Hij heeft het moeilijk om zijn emoties onder controle te houden. In zijn eerste reactie verwijst hij naar de bijzonder geslaagde samenwerking van Seraing met FC Metz. In de beslissende barragematch stonden vier spelers van de Franse eersteklasser aan de aftrap en in de loop van de wedstrijd zijn er nog twee ingevallen. 'Ik had zonet de voorzitter van Metz aan de telefoon, hij heeft de match gevolgd op tv.'Al van in het begin is de samenwerking erg efficiënt', vervolgt Franchi. 'Enkele van de geleende spelers zouden volgend seizoen weleens kunnen blijven. Ik heb niet de indruk dat ze nu weer terug naar Frankrijk willen vertrekken. Ze zijn goed ingeburgerd en Seraing heeft hen laten proeven van een echte, professionele competitie.' Emilio Ferrera, de architect van het succes, vergelijkt het verhaal van Seraing met dat van Leicester City, toen het in 2016 kampioen werd. 'Zij waren, net als ons, ook aan de competitie begonnen met het oog op het behoud. Maar gaandeweg zijn ze in méér gaan geloven en hebben ze de titel gepakt. Wij hebben een beetje hetzelfde parcours afgelegd. En deze spelers hebben een pagina in de geschiedenis van deze club geschreven. Er was vroeger de periode van de Brazilianen bij Seraing, waar nu nóg over gepraat wordt, maar mijn spelers hebben nu ook iets neergezet. Wat ben ik trots op hen!', zei hij op de persconferentie achteraf.In tegenstelling tot de samenwerking tussen RE Mouscron en Lille OSC, is die tussen Seraing en Metz er een van de lange termijn. Het akkoord werd al gesloten in 2013. Het doel van de Franse club: jonge spelers hard maken op een goed niveau bij ons en hen vervolgens in de eigen kern opnemen of hen te gelde maken op de transfermarkt. De twee mooiste voorbeelden daarvan zijn Thomas Didillon in het verleden, en nu Georges Mikautadze (22 goals en 2 assists in 24 wedstrijden dit seizoen). Toen hij in de zomer van 2020 naar Seraing kwam, had de spits, op enkele minuten in de Ligue 1 na, nog geen enkele ervaring op het hoogste niveau. Wanneer men praat over de door Metz uitgeleende spelers, gaat het vooral over de topschutter van 1B, 'maar ze hebben allemaal iets', benadrukt Emilio Ferrera. Zo heb je bijvoorbeeld Ababacar Lô, Ablie Jallow en Amadou Ndiaye. De drie hebben met elkaar gemeen dat ze opgeleid werden bij Génération Foot, een club actief in de Senegalese eerste klasse en die al sinds 2003 samenwerkt met FC Metz. Elk seizoen gaat de Franse club er speuren naar talent. Zo haalde het daar in 2011 ene Sadio Mané... Seraing kan nu beginnen aan de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. De club gaat zijn budget optrekken tot 5 à 6 miljoen euro, maar zotte uitgaven moeten niet verwacht worden. Hoogtepunten van het seizoen zullen ongetwijfeld de derby's tegen Standard worden. Dat beloven vurige wedstrijden te worden, want sinds het bekerduel afgelopen seizoen en het verhaal van de vervalste covidtests is de relatie tussen beide besturen niet bepaald hartelijk. Zo zei Mario Franchi eerder in Le Soir: 'Ik was niet op de hoogte van die hele zaak tot Bruno Venanzi me voor de wedstrijd inlichtte. Daarna hebben hij en Alexandre Grosjean dagenlang niet meer gereageerd op mijn telefoontjes. Ze hadden me gezegd dat ze geen klacht zouden indienen, maar ze hebben wel een rapport opgemaakt. Wat is het verschil? Ik heb al vijftien jaar lang een loge op Standard, maar u zal begrijpen dat hun houding bij mij in het verkeerde keelgat is geschoten. Ik wist dat het voetbalmilieu een apart wereldje was, maar niet dat het zo erg was.'