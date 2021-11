In de opener van de voetbalzaterdag op de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League heeft Seraing in eigen huis Sint-Truiden afgehouden met 2-0.

Sint-Truiden blijft steken op 21 punten en staat daarmee tiende, Seraing schuift op naar de veertiende plaats met 19 punten.

Exact een maand geleden moest STVV na verlengingen het onderspit delven op het veld van Seraing in de Croky Cup (3-2), waardoor het belust was op eerherstel. Ablie Jallow bezorgde de Luikenaars echter na vijf minuten al de voorsprong nadat zijn schot via Jorge Teixeira voorbij een verraste Daniel Schmidt in doel ging. De Kanaries ontsnapten op het kwartier zelfs aan een dubbele achterstand toen Georges Mikautadze een op een met Schmidt naast besloot. De partij kabbelde nadien naar de rust, al mocht Teixeira wel van geluk spreken dat de VAR niet ingreep bij een dubieus handspelgeval in de zestien. Truiens invaller Taichi Hari werd in het begin van de tweede periode van de gelijkmaker gehouden door thuisgoalie Gillaume Dietsch. Dat brak de Limburgers vrijwel meteen zuur op: Mikautadze (57.) toonde zich ditmaal wel koelbloedig in de afwerking. De Métallos kwamen nadien niet meer in de problemen en staken de winst op zak.

Later op zaterdag zijn om 18u30 zowel Cercle Brugge en Mechelen in West-Vlaanderen als Eupen en Kortrijk in de Oostkantons aan zet. Anderlecht maakt om 20u45 de lastige verplaatsing naar Charleroi.

Sint-Truiden blijft steken op 21 punten en staat daarmee tiende, Seraing schuift op naar de veertiende plaats met 19 punten.Exact een maand geleden moest STVV na verlengingen het onderspit delven op het veld van Seraing in de Croky Cup (3-2), waardoor het belust was op eerherstel. Ablie Jallow bezorgde de Luikenaars echter na vijf minuten al de voorsprong nadat zijn schot via Jorge Teixeira voorbij een verraste Daniel Schmidt in doel ging. De Kanaries ontsnapten op het kwartier zelfs aan een dubbele achterstand toen Georges Mikautadze een op een met Schmidt naast besloot. De partij kabbelde nadien naar de rust, al mocht Teixeira wel van geluk spreken dat de VAR niet ingreep bij een dubieus handspelgeval in de zestien. Truiens invaller Taichi Hari werd in het begin van de tweede periode van de gelijkmaker gehouden door thuisgoalie Gillaume Dietsch. Dat brak de Limburgers vrijwel meteen zuur op: Mikautadze (57.) toonde zich ditmaal wel koelbloedig in de afwerking. De Métallos kwamen nadien niet meer in de problemen en staken de winst op zak. Later op zaterdag zijn om 18u30 zowel Cercle Brugge en Mechelen in West-Vlaanderen als Eupen en Kortrijk in de Oostkantons aan zet. Anderlecht maakt om 20u45 de lastige verplaatsing naar Charleroi.