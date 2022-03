Seraing heeft zondagavond de 31e speeldag afgesloten met 0-1 winst bij de buren van Standard.

Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord in de Luikse derby. Antone Bernier scoorde het enige doelpunt van de partij in de 55e minuut.

Door de driepunter van Seraing is Beerschot nu mathematisch zeker van degradatie. Met nog drie wedstrijden voor de boeg heeft de Antwerpse club tien punten achterstand op voorlaatste Seraing. Zelf heeft Seraing nog vijf punten goed te maken op Eupen om een barrageduel om behoud te ontlopen. Standard is dertiende in de stand en is met een voorsprong van zeven punten op Seraing ook nog niet zeker van het behoud.

Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord in de Luikse derby. Antone Bernier scoorde het enige doelpunt van de partij in de 55e minuut.Door de driepunter van Seraing is Beerschot nu mathematisch zeker van degradatie. Met nog drie wedstrijden voor de boeg heeft de Antwerpse club tien punten achterstand op voorlaatste Seraing. Zelf heeft Seraing nog vijf punten goed te maken op Eupen om een barrageduel om behoud te ontlopen. Standard is dertiende in de stand en is met een voorsprong van zeven punten op Seraing ook nog niet zeker van het behoud.