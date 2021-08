Seraing heeft een tweede overwinning beet dit seizoen dankzij een 2-1 overwinning op de 5e speeldag tegen Cercle Brugge. Het koningskoppel Marius Mouandilmadji en Youssef Maziz maakten de doelpunten en gaven de assists voor de Luikenaars.

Na 5 minuten kwam Cercle Brugge al op voorsprong dankzij zwak verdedigen bij Seraing. Popovic zag een afgeblokt schot in doel vliegen: 0-1. Twee minuten later had de score al kunnen worden verdubbeld, maar de lijnrechter (en de VAR) zag buitenspel van Deman.

Seraing kon pas in de 17e minuut voor het eerst dreigen. Marius schoot hard op de paal.

In een verder faire wedstrijd kregen Deman en Maziz vervolgens geel (34 en 35). Millan, de jonge Spaanse huurling van Cercle, schoot voorlangs (37.).

In de tweede helft toonde Seraing echter de Luikse grinta. Het ging nog volledig over Cercle Brugge. Youssef Maziz, bezig aan een sterke wedstrijd, scoorde zijn derde treffer van de competitie op voorzet van Marius (54.). Cercle reageerde via Deman, die alleen naar de keeper kon lopen, maar trapte op de vuisten. Seraing bleef vechten voor de drie punten, deze keer cia Marius Mouandilmadji. Die kon scoren, met een assist van zijn kompaan Maziz (2-1, 79.).

In de zeven minuten toegevoegde tijd kreeg Denkey nog een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar Boulenger kon knap redden.

Met 6 punten stijgt Seraing in de voorlopige stand over Cercle Brugge, dat op 5 punten blijft steken.

