Seraing heeft zaterdag de heenwedstrijd in de barrages om een plaats in 1A met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op bezoek bij RWDM.

In het Brusselse Edmond Machtensstadion scoorde clubtopschutter Georges Mikautadze op slag van rust de enige treffer van de wedstrijd voor de eersteklasser, die de reguliere competitie in de Jupiler Pro League op de voorlaatste plaats had afgesloten. RWDM is de nummer twee uit de 1B Pro League, na kampioen Westerlo. De terugwedstrijd wordt volgende week zaterdag (30 april) gespeeld en dan zullen de bezoekers met een stevige stunt voor de dag moeten komen in het Pairaystadion.

Als RWDM de promotie toch nog afdwingt, spelen er komend seizoen voor het eerst sinds 1987-1988 drie Brusselse ploegen in eerste klasse. RWDM en Anderlecht hadden toen het gezelschap van Racing Jet. Net als met die laatste club ging het in de jaren negentig pijlsnel bergaf met RWDM, dat al snel in de lagere regionen vertoefde en uiteindelijk zelfs ophield te bestaan. Het huidige RWDM heeft daar op papier niets mee te maken. Sinds 2015 spelen zij onder het stamnummer van het toenmalige Standaard Wetteren. De club startte in de vierde klasse, maar klom snel op richting in 1B.

In het Brusselse Edmond Machtensstadion scoorde clubtopschutter Georges Mikautadze op slag van rust de enige treffer van de wedstrijd voor de eersteklasser, die de reguliere competitie in de Jupiler Pro League op de voorlaatste plaats had afgesloten. RWDM is de nummer twee uit de 1B Pro League, na kampioen Westerlo. De terugwedstrijd wordt volgende week zaterdag (30 april) gespeeld en dan zullen de bezoekers met een stevige stunt voor de dag moeten komen in het Pairaystadion. Als RWDM de promotie toch nog afdwingt, spelen er komend seizoen voor het eerst sinds 1987-1988 drie Brusselse ploegen in eerste klasse. RWDM en Anderlecht hadden toen het gezelschap van Racing Jet. Net als met die laatste club ging het in de jaren negentig pijlsnel bergaf met RWDM, dat al snel in de lagere regionen vertoefde en uiteindelijk zelfs ophield te bestaan. Het huidige RWDM heeft daar op papier niets mee te maken. Sinds 2015 spelen zij onder het stamnummer van het toenmalige Standaard Wetteren. De club startte in de vierde klasse, maar klom snel op richting in 1B.