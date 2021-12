Bij Barça werd hij beschouwd als de natuurlijke erfgenaam van Andrés Iniesta. Een paar jaar later en een paar duizend kilometer noordwaarts is hij uitgegroeid tot een van de gevaarlijkste backs van het continent. Ontmoeting met het fenomeen genaamd Sergio Gómez.

Sergio Gómez beheerst de kunst om zich onzichtbaar te maken langs de zijlijn en dat heeft hij wellicht te danken aan zijn onopvallende looks. Mocht u de Spanjaard op straat tegenkomen zonder bal, dan zou u hem nemen voor een alledaagse jongeman die zich even comfortabel voelt in zijn sportschoenen als met noppen onder zijn voetzolen. Zodra er een bal mee gemoeid is, komt de magie tot leven. De jongeman met de betoverende engelenlach muteert dan in een assistkoning met duivelse krachten, die zich op basis van zijn statistieken een van de meest beslissende verdedigers in Europa mag noemen. Vanuit de spelerslounge in het Lotto Park, die afgeschermd is van de buitenwereld, maar zich op enkele meters van het veld bevindt, beschrijft Gómez zijn carrière door elk van zijn zinnen te beginnen met het bijzonder bedrieglijke stopwoord 'al final'. Want alles lijkt erop te wijzen dat het verhaal van Gómez nog maar net begonnen is. Sergio, je hebt je hele carrière op aanvallende posities gespeeld, maar sinds je een rij achteruit werd geschoven ben je nog nooit zo beslissend geweest als nu. Hoe verklaar je dat? Sergio Gómez: 'Een verdediger moet normaal gesproken eerst aan verdedigen denken. Maar we zijn een zeer aanvallend team en een pak jongens neemt deel aan de aanvalspatronen. Dat is niet te vergelijken met mijn passage bij Huesca, in La Liga, waar we vaak gedomineerd werden en verdedigen onze voornaamste prioriteit was. In theorie stond ik hoger op het veld, maar in de praktijk bracht ik veel tijd door op mijn eigen speelhelft, zonder echt de mogelijkheid te krijgen om gevaarlijk te zijn.' Was het voor een door Barça opgeleide speler een grote stap om zich aan zo'n speelstijl aan te passen? Gómez: 'Toen ik aankwam, speelde de club in tweede klasse en werkten we met een trainer ( Míchel, nvdr) die een stijl hanteerde die leek op wat ik bij Barça had gekend. Na de promotie kwam er een nieuwe coach en we zijn anders gaan voetballen. Maar als je wil spelen, moet je uiteindelijk doen wat de coach van jou verlangt. ' Was voor Barça spelen een evidentie voor jou? Gómez: 'Als kind zijn de beste clubs van Barcelona - Espanyol en Barça - komen aankloppen. Op mijn zevende tekende ik bij Espanyol en drie jaar later vertrok ik alsnog naar Barça. Op dat moment speelde ik al in de hoogste categorieën van het Catalaanse jeugdvoetbal, die tot de meest competitieve van Spanje behoren. In feite heb ik altijd voetballer willen worden.' La Masía wordt gezien als het beste opleidingscentrum ter wereld. Jij kwam daar aan in de periode dat Pep Guardiola Europa domineerde met verschillende spelers die bij de club waren opgeleid. Voelde het aan alsof je in het epicentrum van de voetbalwereld was? Gómez: 'In die tijd wisten we dat de beste jonge spelers ter wereld in La Masía rondliepen want voor elke categorie hadden ze enkele buitenlanders gehaald. De club stond aan de top, het streed elk jaar voor de prijzen... Iedereen wilde voor Barça spelen. We legden ons onszelf een beetje druk op omdat we wisten dat het na een slecht seizoen waarschijnlijk afgelopen was. Zo zat Barça in elkaar.' De media-aandacht voor jongeren was in die tijd zo groot dat je als een halve ster werd behandeld voor je een profcontract had getekend. Hoe ging je daar mee om? Gómez: 'Wanneer je schittert in een opleidingscentrum als dat van Barcelona, is het zo dat veel mensen over jou beginnen te praten en je vergelijken met spelers die in het eerste team zitten... Dat zorgt voor de nodige druk, maar je moet daar kalm onder blijven en zoveel mogelijk proberen te genieten van de wedstrijden. Als gastje van dertien of veertien jaar wil je je gewoon amuseren en winnen.' Wat doet de club om te vermijden dat die zaken naar het hoofd van de jongeren stijgen? Gómez: 'Er is een soort sportpsycholoog in dienst die beschikbaar is voor spelers die nood hebben om te praten. Maar het zijn de trainers die je tegenkomt tijdens je traject bij Barça die de grootste invloed hebben op je gemoedstoestand. Zij moeten ervoor zorgen dat je niet gaat zweven en dat je voluit gaat op training en in de lessen. Zij helpen je bij je ontwikkeling en geven de tools om profvoetballer te worden.' Er wordt vaak gezegd dat de bij Barça opgeleide jongeren elkaar kunnen herkennen omdat het leerproces in La Masía zo specifiek is. Klopt dat? Gómez: 'Het valt inderdaad iets meer op als een speler La Masía heeft doorlopen. Maar ik was in positieve zin verrast over de kwaliteit die aanwezig is bij de U19 en U21 van Anderlecht. Ik heb die jongens een paar keer aan het werk gezien in het stadion en ze hebben mij verbluft. Anderlecht doet me denken aan La Masía omdat de club van jongs af een bepaalde stijl oplegt aan zijn jeugdelftallen en de jongeren tijdens hun hele opleiding voorbereidt om de plaats in te nemen van de spelers van de A-ploeg. Normaal gesproken kun je aan de balbehandeling heel snel zien of hij al dan niet het vak heeft geleerd in een degelijk opleidingscentrum.' Ben je naar Borussia Dortmund vertrokken in de veronderstelling dat je daar meer speelkansen zou krijgen dan bij Barça, waar de posities die creativiteit vereisen volledig bezet waren? Gómez: 'Het sportieve project dat ze mij aanboden, sprak mij heel erg aan en bij het overlopen van de spelerskern stelde ik vast dat ze veel jonge spelers hadden. Ik vond het de ideale plek om enorme stappen te zetten als speler. Achteraf gezien, heb ik niet de speeltijd gekregen waar ik op gehoopt had. Want als je ambitieus bent, en als je ergens tekent, wil je op het veld staan. Ondanks alles, heeft die passage mij geholpen in mijn carrière. Ik heb toen vooral geleerd dat voetbal niet eenvoudig is.' Je lijkt aan te geven dat je vroeger overtuigd was dat voetbal wel simpel was? Gómez: 'Nee, dat is het niet. Maar ik had acht jaar op La Masía doorgebracht en alles verliep heel goed omdat ik elke wedstrijd speelde. En plots kwam ik in een club terecht waar dat niet of nauwelijks het geval was. Het was een moeilijke, maar leerrijke ervaring. Als je titularis bent, ziet alles er mooi uit. Je voelt je meer op je gemak, meer zelfverzekerd. In het andere geval, als je niet speelt en wanneer je het gevoel hebt dat de coach jou niet vertrouwt, begin je onvermijdelijk een beetje aan jezelf te twijfelen. Dat wil niet zeggen dat het bij Barça vanzelf liep. Oké, ik speelde altijd, maar ik moest wel de concurrentie aangaan met een aantal zeer goede spelers.' Je hebt je carrière proberen te herlanceren in de Spaanse tweede klasse. Was je, gezien je traject, niet verrast dat je moest afzakken en niet terecht kon bij een bescheiden club in eerste klasse? Gómez: 'Huesca kwam naar mij toe met de boodschap dat ze mij er echt bij wilden. Het seizoen daarvoor zaten ze in eerste klasse en ik was ervan overtuigd dat ze een team hadden om meteen terug te keren naar de Primera División. Weet je wat het was? Voor mij was het belangrijker om bij een topclub in tweede klasse te zitten, waar ik veel meer kwalitatieve minuten kon maken. Ik was er zeker van dat het mij zou helpen om mijn zelfvertrouwen terug te krijgen.' Was de speelstijl van het team belangrijk in je keuze? Gómez: 'Dat is inderdaad waar ik naar op zoek was. Ik sprak met de sportdirecteur en met de coach die ik kende. Hij was geen persoonlijke kennis, maar ik wist hoe zijn teams speelden.' En hoe ben je daar achter gekomen? Gómez: 'Ik ken La Liga uit het hoofd. Ik kijk naar de competitie sinds ik een kind ben en ik ken dus alle spelers of trainers die er de laatste jaren gepasseerd zijn.' Ben je het type dat wedstrijden bekijkt en tegelijkertijd ook analyseert? Gómez: 'Het plezier komt na mijn streven om alles te analyseren. Ik gebruik vooral de momenten die ik op het veld doorbreng om te genieten. ( lacht) Een paar maanden geleden ben ik met Lisandro Magallán naar Parijs gegaan om PSG-Manchester City te zien. Het was mijn eerste bezoek aan dat stadion en het was de eerste Champions Leaguewedstrijd van Lionel Messi met PSG... Toen stond duidelijk het plezier voorop, en niet het analytische gedeelte. Maar als ik thuis voor de televisie zit, probeer ik bijvoorbeeld te kijken hoe de backs verdedigen of aanvallen, Het is belangrijk om te evolueren.' Jij wil het spel in eerste instantie begrijpen? Gómez: 'Dat is wat mij betreft de sleutel tot alles. Een speler moet in staat zijn om op het veld zijn eigen beslissingen te nemen. De coach kan je helpen, hij kan je vertellen wat het andere team zal trachten te doen, maar jij moet op het veld de knoop doorhakken. En daar moet je zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Bij Barça proberen ze je op heel jonge leeftijd deze manier van spelen bij te brengen. Je krijgt looplijnen aangeleerd om je teamgenoten te helpen en om problemen op te lossen die zich tijdens een wedstrijd voordoen.' Wat ging er door jou heen toen Vincent Kompany je deze zomer persoonlijk opbelde? Gómez: 'Ik had hem enkel op televisie gezien. We hebben het toch over een legende van Manchester City, een icoon van Anderlecht en de Belgische nationale ploeg. Ik was dus onder de indruk toen ik hem aan de telefoon sprak. Tijdens ons eerste onderhoud liet hij me een heleboel video's zien van hoe de ploeg vorig seizoen speelde en dat was best leuk om te zien. Ik had ook door dat de club mij uitvoerig gescout had en dat ze wisten waarom ze mij wilden. Al die zaken hebben mij voor Anderlecht doen kiezen.' Wist je toen al dat hij van plan was om jou als linksachter te gebruiken? Gómez: 'Ja. Mensen van de club hadden mijn laatste wedstrijden bij Huesca gezien, waarin ik als linksback had gespeeld, en er werd mij verteld dat ik voor die positie gehaald werd omdat ik daar nuttig kon zijn voor het team. Zowel met als zonder bal. De mensen die mij gescout hadden, vertelden mij dat ze wisten dat ik ook elders kon spelen, maar dat ik voornamelijk als flankverdediger ben gehaald. Uiteindelijk ben ik erg blij met de ontwikkeling die ik op die positie heb doorgemaakt. Ik ben een echte voetballiefhebber en het is een plezier om een nieuwe positie te ontdekken. Bovendien heb ik het geluk gecoacht te worden door een van de beste centrale verdedigers uit de voetbalgeschiedenis, die weet hoe je moet verdedigen. En voor iemand als ik, die amper heeft leren verdedigen, is hulp krijgen van Kompany zeer waardevol om vooruitgang te boeken. Wanneer wij samen een discussie voeren, neem ik met plezier zijn advies aan. Want hij beheerst het onderwerp en hij weet als geen ander wat de beste manier is om mijn collega-verdedigers te helpen.' Was je verrast dat hij zo veel over jou wist tijdens jullie eerste gesprek? Gómez: 'Hij wist bijna alles over mij en dat heeft uiteraard indruk op mij gemaakt. Het heeft mij ook geholpen bij het nemen van mijn beslissing, Het was het bewijs dat hij mij wilde en het gaf ook aan dat de club hard had gewerkt om mijn spel tot in de kleinste details te leren kennen.' Kompany's ideeën worden vaak geassocieerd met die van Guardiola, die hem sowieso geïnspireerd heeft. Je kent Kompany en je hebt bij Barça gevoetbald. Voel je een soort verwantschap tussen die twee met betrekking tot het voetbal dat jullie spelen? Gómez: 'Ik denk dat Kompany veel van Guardiola heeft geleerd toen hij voor hem speelde. Uiteindelijk zijn er veel overeenkomsten tussen de speelstijl die wij proberen te hanteren en die van Barça. En persoonlijk kan ik mij 100% vinden in onze manier van voetballen.' Het voetbal van Anderlecht is sterk geëvolueerd in vergelijking met vorig seizoen. Er worden onder andere meer voorzetten afgeleverd. Jij hebt een directe invloed in die gedaanteverandering. Gómez: 'We vallen veel aan vanaf de flanken omdat onze tegenstanders de binnenkant van het veld heel goed afsluiten. Dat heeft tot gevolg dat Murillo en ik veel vrijheid krijgen. Dat is wat ik bedoelde met spelinzicht hebben. De coach geeft ons bepaalde opties en varianten, maar op het veld is het aan ons om keuzes te maken.' Heb je de indruk dat de tegenstanders meer aandacht aan jou besteden dan in het begin van het seizoen? Gómez: 'Ja, dat lijkt mij logisch want de andere teams beginnen mij te kennen. Ons voordeel is dat wij een andere deur kunnen openen als de eerste dichtgeslagen wordt. We bekijken elke dag video's. Die van ons om ons individueel en collectief te verbeteren, maar ook die van de tegenstander om te zien wat ons te wachten staat.' Je statistieken zijn indrukwekkend en je bent al een paar keer bepalend geweest bij de U21. Er wordt in Spanje meer dan ooit over jou gesproken. Is dat het bewijs dat je de juiste keuze hebt gemaakt? Gómez: 'Je moet altijd overtuigd zijn van een beslissing die je neemt. Als je van club verandert, weet je nooit wat er op jou af zal komen, maar toen mijn keuze voor Anderlecht vastlag, had ik het gevoel dat het goed zou uitpakken. De coach, de club, de technisch directeur: ze hadden allemaal vertrouwen in mij. En dat maakt dat je je meer op je gemak voelt.' De eerste speelronde is achter de rug. Heb je een team gezien dat volgens jou meer individuele kwaliteiten had dan Anderlecht? Gómez: 'Nee.'