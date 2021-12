Bij Anderlecht is Sergio Gómez bezig aan zijn doorbraak. In een uitgebreid gesprek met Sport/Voetbalmagazine heeft de Spanjaard het over zijn keuze voor Anderlecht en de vergelijking met Barcelona.

Wat ging er door jou heen toen Vincent Kompany je deze zomer persoonlijk opbelde?

Sergio Gómez: 'Ik had hem enkel op televisie gezien. We hebben het toch over een legende van Manchester City, een icoon van Anderlecht en de Belgische nationale ploeg. Ik was dus onder de indruk toen ik hem aan de telefoon sprak. Tijdens ons eerste onderhoud liet hij me een heleboel video's zien van hoe de ploeg vorig seizoen speelde en dat was best leuk om te zien. Ik had ook door dat de club mij uitvoerig gescout had en dat ze wisten waarom ze mij wilden. Al die zaken hebben mij voor Anderlecht doen kiezen.'

Kompany's ideeën worden vaak geassocieerd met die van Guardiola, die hem sowieso geïnspireerd heeft. Je kent Kompany en je hebt bij Barça gevoetbald. Voel je een soort verwantschap tussen die twee met betrekking tot het voetbal dat jullie spelen?

Gómez: 'Ik denk dat Kompany veel van Guardiola heeft geleerd toen hij voor hem speelde. Uiteindelijk zijn er veel overeenkomsten tussen de speelstijl die wij proberen te hanteren en die van Barça. En persoonlijk kan ik mij 100% vinden in onze manier van voetballen.'

Heb je de indruk dat de tegenstanders meer aandacht aan jou besteden dan in het begin van het seizoen?

Gómez: 'Ja, dat lijkt mij logisch want de andere teams beginnen mij te kennen. Ons voordeel is dat wij een andere deur kunnen openen als de eerste dichtgeslagen wordt. We bekijken elke dag video's. Die van ons om ons individueel en collectief te verbeteren, maar ook die van de tegenstander om te zien wat ons te wachten staat.'

Je statistieken zijn indrukwekkend en je bent al een paar keer bepalend geweest bij de U21. Er wordt in Spanje meer dan ooit over jou gesproken. Is dat het bewijs dat je de juiste keuze hebt gemaakt?

Gómez: 'Je moet altijd overtuigd zijn van een beslissing die je neemt. Als je van club verandert, weet je nooit wat er op jou af zal komen, maar toen mijn keuze voor Anderlecht vastlag, had ik het gevoel dat het goed zou uitpakken. De coach, de club, de technisch directeur: ze hadden allemaal vertrouwen in mij. En dat maakt dat je je meer op je gemak voelt.'

De eerste speelronde is achter de rug en jij hebt tegen alle andere teams van de competitie gespeeld. Heb je een team gezien dat volgens jou meer individuele kwaliteiten had dan Anderlecht?

Gòmez: 'Nee.'

Lees het volledige interview met Sergio Gómez, waarin hij het ook heeft over zijn periode bij Barcelona en Dortmund, deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Wat ging er door jou heen toen Vincent Kompany je deze zomer persoonlijk opbelde? Sergio Gómez: 'Ik had hem enkel op televisie gezien. We hebben het toch over een legende van Manchester City, een icoon van Anderlecht en de Belgische nationale ploeg. Ik was dus onder de indruk toen ik hem aan de telefoon sprak. Tijdens ons eerste onderhoud liet hij me een heleboel video's zien van hoe de ploeg vorig seizoen speelde en dat was best leuk om te zien. Ik had ook door dat de club mij uitvoerig gescout had en dat ze wisten waarom ze mij wilden. Al die zaken hebben mij voor Anderlecht doen kiezen.' Kompany's ideeën worden vaak geassocieerd met die van Guardiola, die hem sowieso geïnspireerd heeft. Je kent Kompany en je hebt bij Barça gevoetbald. Voel je een soort verwantschap tussen die twee met betrekking tot het voetbal dat jullie spelen? Gómez: 'Ik denk dat Kompany veel van Guardiola heeft geleerd toen hij voor hem speelde. Uiteindelijk zijn er veel overeenkomsten tussen de speelstijl die wij proberen te hanteren en die van Barça. En persoonlijk kan ik mij 100% vinden in onze manier van voetballen.'Heb je de indruk dat de tegenstanders meer aandacht aan jou besteden dan in het begin van het seizoen? Gómez: 'Ja, dat lijkt mij logisch want de andere teams beginnen mij te kennen. Ons voordeel is dat wij een andere deur kunnen openen als de eerste dichtgeslagen wordt. We bekijken elke dag video's. Die van ons om ons individueel en collectief te verbeteren, maar ook die van de tegenstander om te zien wat ons te wachten staat.' Je statistieken zijn indrukwekkend en je bent al een paar keer bepalend geweest bij de U21. Er wordt in Spanje meer dan ooit over jou gesproken. Is dat het bewijs dat je de juiste keuze hebt gemaakt? Gómez: 'Je moet altijd overtuigd zijn van een beslissing die je neemt. Als je van club verandert, weet je nooit wat er op jou af zal komen, maar toen mijn keuze voor Anderlecht vastlag, had ik het gevoel dat het goed zou uitpakken. De coach, de club, de technisch directeur: ze hadden allemaal vertrouwen in mij. En dat maakt dat je je meer op je gemak voelt.'De eerste speelronde is achter de rug en jij hebt tegen alle andere teams van de competitie gespeeld. Heb je een team gezien dat volgens jou meer individuele kwaliteiten had dan Anderlecht?Gòmez: 'Nee.'Lees het volledige interview met Sergio Gómez, waarin hij het ook heeft over zijn periode bij Barcelona en Dortmund, deze week in Sport/Voetbalmagazine.