De transfer van Sergio Gomez naar Manchester City is sinds dinsdag officieel in kannen en kruiken. De Citizens pikken hem op bij RSC Anderlecht en tellen een bedrag van naar verluidt 13 miljoen euro neer, plus bonussen. Het gewezen jeugdproduct van FC Barcelona ondertekende een vierjarig contract in Manchester.

Paars-wit pikte Gomez vorige zomer op bij Borussia Dortmund, nadat de Duitsers hem twee seizoenen op rij hadden uitgeleend aan Huesca. Voormalig City-aanvoerder Vincent Kompany schoolde de 21-jarige Spaanse belofte-international in het Lotto Park om van aanvallende middenvelder tot linkervleugelverdediger. Vooral in de eerste seizoenshelft liet hij een uitstekende indruk na. In totaal scoorde hij 6 goals en gaf hij 11 assists in competitieverband.

'Anderlecht heeft mij alle kansen geboden om mijn potentieel te ontwikkelen', reageert Gomez op de website van RSCA. 'Het is dankzij deze club dat ik de speler ben geworden die ik nu ben. Ik ben de club daarvoor enorm dankbaar. Ik vond het een fantastische ervaring om hier telkens voor een vol Lotto Park te spelen. De fans en de club zullen voor altijd een plekje in mijn hart hebben.'

'City is het beste team in Engeland en met Pep Guardiola heb ik de kans om te leren en me te ontwikkelen onder de meest voortreffelijke voetbalcoach ter wereld. Voor deze club spelen, is een droom die uitkomt', vertelt Gomez nog op de website van Manchester City.

'Uiteraard is het altijd de bedoeling van de club om goede spelers langer bij ons te houden', aldus Anderlecht-CEO Peter Verbeke. 'Maar soms krijgt een speler een 'once in a lifetime opportunity' die we hem niet willen ontzeggen. De evolutie van Sergio is opnieuw een voorbeeld van hoe deze club het talent ontwikkelt van jonge spelers en hen kan klaarstomen voor de absolute top.'

