Arthur Theate verraste tijdens een topseizoen in de Belgische competitie en voetbalde zich vervolgens een naam in het Calcio. Ondertussen maakte Roberto Martínez van hem een Rode Duivel. Een gesprek met een speler die zich weinig aantrekt van conventies.

Het hoeft geen zomer te zijn om te beseffen dat Bologna een van de warmste steden van Italië is. Door haar ligging in de vlaktes van het binnenland kent de stad verstikkende zomers en koude, natte winters. Dat wist Arthur Theate allemaal niet toen hij hier op 26 augustus van vorig jaar neerstreek. In feite wist hij helemaal niet veel over zijn nieuwe omgeving. Alleen dat hij moest proberen om een zekere status te verwerven, een die flink verschilde van het afdankertje dat hij was op de academies van Standard en Genk. In twee jaar tijd is zijn leven niet zomaar veranderd, het is compleet ondersteboven gegooid.

Je eerste seizoen in Italië was voor jou persoonlijk een voltreffer: 31 wedstrijden gespeeld, waarvan 28 in de basis, en twee goals. Had je verwacht dat het zo snel zou gaan? Arthur Theate: 'Ik wil niet hautain overkomen, maar: ja, toen ik bij Bologna tekende was dat met het vaste voornemen om er door te breken. En snel ook. Na Oostende wilde ik een stap hogerop zetten, maar met voldoende kansen op speelminuten. Bij Bologna kon ik al die vakjes aanvinken. Wat mijn aanpassing betreft: ik probeer zoveel mogelijk in het heden te leven en me niet te veel voorstellingen over de toekomst te maken. Ik weet dat mijn parcours wat ongewoon is maar ik ben ook niet iemand die zich afvraagt: wat doe ik hier in feite? Ik ben niet naar Italië gekomen om foto's te maken en de stadions te bewonderen. Ik wilde mijn kwaliteiten tonen. Tegelijk ben ik ook wel bescheiden. Tenslotte deel ik de kleedkamer met gasten als Marko Arnautovic, Gary Medel of Lorenzo De Silvestri. Dan weet je dat je ook moet kijken en leren.' In je allereerste match, tegen Inter in het begin van het seizoen, stond je amper twaalf minuten op het veld toen je scoorde. Jullie stonden daarmee 6-1 achter, maar je vierde dat alsof je de wereldbeker gewonnen had. Was het voor jou zo belangrijk om te scoren? Theate: 'Grappig dat je me dat vraagt. Je moet wel weten dat ik scoorde in de eerste match met mijn nieuwe club, in een land en een competitie die ik niet kende, tegen een mythische club in een mythisch stadion... Na die wedstrijd zat ik in zak en as zoals de anderen - we hadden niet verwacht er zes binnen te krijgen. Maar ik vierde niet alleen die goal, ook al het werk dat erachter zat. Anderhalf jaar eerder had ik zelfs geen club... Na de wedstrijd hebben veel ploegmaats me trouwens gefeliciteerd. En de coach zei er nog iets over tijdens de videobespreking de dag erna.' Je relatie met de coach is afgelopen seizoen nochtans explosief geweest bijwijlen. Sinisa Mihajlovic heeft je een paar keer publiekelijk gekapitteld... Theate: ( onderbreekt) 'Ik heb gisteren ( 19 mei, nvdr) nog een discussie met hem gehad. Weet je, wij hebben iets gemeenschappelijks, namelijk dat we weten dat we alles in elkaars gezicht kunnen zeggen. We hebben er dus van geprofiteerd om alle eventuele plooien glad te strijken. Hij zei zelf dat hij het jammer vond dat bepaalde uitspraken uit hun context gerukt waren. Al speelt hij daar ook graag mee, het is zijn manier om een boodschap over te brengen, om bepaalde spelers te motiveren. Daardoor weet ik nu ook dat hetgeen in de media verschenen is, niet helemaal juist was.' Voor de duidelijkheid: in januari, de dag na je eerste selectie voor de Rode Duivels, zei Mihajlovic dat je 'geen slechte mentaliteit had' maar dat wel 'nederiger moest worden'. En onlangs, toen je tegen Venezia na 34 minuten werd vervangen, hekelde hij je reactie bij die vervanging. Theate: 'Laat me dat uitleggen. Hij vond het inderdaad niet fijn dat ik na die vervanging zat te mokken, maar hij heeft het nooit gehad over een gebrek aan respect. Soms wordt iets slecht vertaald. Hij heeft in ons gesprek gezegd dat hij nooit mijn karakter op de korrel genomen heeft. Dat is belangrijk voor mij, ik wil niet dat ze aan mijn nederigheid twijfelen.' Heeft dat voorval sporen nagelaten? Theate: 'Ik wil niet dat men denkt dat ik geen respect heb. Uit zulke kleine zinnetjes zou men kunnen afleiden dat ik op slippers met een zonnebril op naar de training kom. Dat is niet waar. Toen hij zei dat ik nederiger moest zijn, wilde hij gewoon aangeven dat alles heel snel ging voor mij. International worden is een hele stap. De coach wou er zeker van zijn dat het me niet uit evenwicht zou brengen. Hij wou dat ik dezelfde energie en leergierigheid behield. Hij heeft daarbij nooit verwezen naar iets extrasportiefs. Beoordeel dus alsjeblieft mijn prestaties en niet de mens die ik ben.' Het kan nochtans moeilijk anders dan dat hetgeen je de voorbije twee jaar meegemaakt hebt, je veranderd heeft... Theate: ( onderbreekt) 'Dat is logisch. Ik groei als speler en tegelijkertijd als mens. Ik heb andere doelen in mijn leven, ik word misschien vader, dus ja, ik ben geëvolueerd. Maar ik doe er alles aan om mijn spontaneïteit te behouden. Ze weten dat ik niet altijd tot tien tel voor ik iets zeg. Ik krijg liever problemen door te zijn wie ik echt ben dan helemaal geen problemen te hebben maar ondertussen wel alles op te kroppen en te piekeren. Zolang dat met respect gebeurt, vind ik dat zelfs een kwaliteit.' Je bent vast niet de enige in de kleedkamer van Bologna die zo in elkaar zit, want Arnautovic staat ook bekend om zijn boude uitspraken. We kunnen ons wel voorstellen dat het dus goed klikt tussen jullie, of niet? Theate: ( lacht) 'Marko is mijn maatje, dat klopt. Hij niet alleen, ik schiet ook goed op met Adama Soumahoro en Ibrahima Mbaye, de andere twee Franstaligen. Maar Marko is een apart karakter. Hij is vooral hyperprofessioneel en erg veeleisend voor zichzelf. Ik dacht dat hij een diva zou zijn, maar het is een heel aangename gast. Wanneer hij over de rooie gaat, kun je hem wel beter even met rust laten.' Wat is het grote verschil tussen Alexander Blessin en Sinisa Mihajlovic? Theate: 'Ze zijn heel verschillend. Ik zou zeggen dat Alexander Blessin meer oog heeft voor het mentale aspect en Sinisa Mihajlovic meer voor de tactiek. Maar dat komt ook door de omstandigheden. In Oostende was alles klein, de kleedkamer, het stadion, de kern. Dat schept meer nabijheid tot de coach. Aan Blessin heb ik alles te danken. Ik denk dat dat geldt voor alle spelers en de eerste coach die in hen geloofde. Het klinkt misschien paradoxaal na wat ik eerder zei, maar met Mihajlovic is de relatie professioneler. Elk contact met hem gebeurt op het veld. Maar we kunnen heel veel zeggen op het veld!' ( lacht) We hebben de indruk dat hetgeen Mihajlovic jou onlangs verweet, misschien net datgene is wat Roberto Martínez bevalt, namelijk dat tikkeltje gekkigheid dat je toont sinds je eerste basisplaats bij de Rode Duivels, in november tegen Wales. Je leek meteen heel onbevangen te spelen. Theate: 'Als Roberto Martínez daarvan houdt, des te beter, want het is inderdaad een van mijn kenmerken. Die spontaneïteit in mijn spel is ook een sterkte, denk ik, als ik ze goed kan kanaliseren. Want je hebt natuurlijk ook de tactiek en daar moet ik me aan aanpassen. We spelen hetzelfde systeem bij de Duivels als bij Bologna, maar de invulling is anders. Bij de nationale ploeg hebben we ook veel vaker de bal. Dat bevalt mij zeker, want ik ben niet iemand die zich verstopt op het veld. Ik wil altijd de bal hebben, zelfs in een moeilijke situatie. Dan leer je ook het meest.' Voelde je geen enkele druk bij je debuut tegen Wales of later tegen Ierland? Theate: 'Als ik zou zeggen dat ik niet de minste druk voel wanneer ik voor mijn land speel, zou ik liegen. Maar het is een positieve opwinding. Ik heb er heel mijn leven voor gewerkt, dus als ik daar sta is het een teken dat ik het verdien. Als je op zulke momenten bang bent, dan ga je eraan. Ik hou mezelf voor: 'Ga het veld op en amuseer je. Dit is jouw moment!' Toen ik voor mijn eerste match met Bologna op het veld kwam, tegen Inter, was dat ook zo. Ik wou maar één ding: scoren.' Toen de Rode Duivels in maart samenkwamen, heb je kunnen zien hoe de kern er over twee of drie jaar misschien zal uitzien. Wat onthoud je daarvan? Theate: 'Er waren enkele nieuwkomers, dus de sfeer was een beetje anders dan in oktober tijdens de Final Four van de Nations League. In maart waren het bovendien maar vriendschappelijke wedstrijden. Enerzijds was dat meer ontspannen, maar anderzijds ook niet, omdat we iets wilden bewijzen. Zo'n samenkomst acht maanden voor het WK is voor velen een kans. Maar wat ik onthoud is dat de sfeer heel goed was.' Je bent nog maar 21 en gelet op je huidige statuut kan men zich voorstellen dat jij gezien wordt als de toekomstige leider van de jonge generatie die er aankomt. Theate: 'Leiderschap is een manier van zijn en van denken. Ik denk dat men geen leider wordt maar een leider is. Ik zal altijd mezelf zijn. Over de komende generatie maak ik me geen zorgen. We gaan rustig groeien, zonder druk. Het zullen geen 23 leiders zijn, maar alleszins een goeie groep.' Je sprak over de Nations League. Je hebt de groep daar leren kennen in bijzondere omstandigheden, met nederlagen tegen Frankrijk (2-3 in de halve finale op 7 oktober) en Italië (1-2 in de troosting op 10 oktober). Hoe reageerde de groep daarop? Theate: 'Ik denk dat iedereen in de spiegel kan kijken en zeggen dat hij er alles aan gedaan heeft. Wat dat betreft hoeven we dus geen spijt te hebben. Verliezen hoort er ook bij. Je verliest na een sterke wedstrijd op de valreep tegen de wereldkampioen... Tja, dat is het leven. Natuurlijk hoor ik wel dat men zegt dat we er lessen uit moeten trekken, de fouten niet herhalen, enzovoort. Maar ik denk vooral dat de spelers die die wedstrijden hebben gespeeld, grote kampioenen zijn. Ze zijn het eerder gewend om te winnen dan te verliezen. Die mannen spelen elke week fantastische matchen in de grootste competities en hebben allemaal grootse Europese avonden meegemaakt, de finale van de Champions League gespeeld... Ik denk niet dat zij nog veel te leren hebben.' Vind je het raar om te zeggen dat je daar nu deel van uitmaakt? Theate: 'Als ik terugdenk aan waar ik stond in 2014, in 2016 en in 2018, dan natuurlijk wel. Toen had ik het nooit voor mogelijk gehouden dat ik ooit deel zou uitmaken van die groep. Ik heb nog een oude foto van mij als supporter met Thorgan en Eden Hazard in Tubeke in 2015. Ik denk dat ze er geen idee van hebben hoe zotjes het voor mij is om nu samen met hen te trainen.' Hoe hebben de anciens je onthaald? Theate: 'Uitzonderlijk goed. Het voordeel dat we hebben - ondanks de concurrentie die er natuurlijk op elke positie bestaat - is dat wij, de jongere spelers, vanzelfsprekend erg veel respect hebben voor wat zij hebben gepresteerd. Zij hebben België weer op de voetbalkaart gezet. En omgekeerd zijn zij er, met al hun ervaring, ook niet op uit om hun terrein af te bakenen. Er ontstaat dus een heel natuurlijke verhouding met elkaar. We praten veel, op en naast het veld. Ik denk dat het allemaal mannen zijn die niet liever willen dan dat wij snel het niveau oppikken. Ze willen ons daar ook graag goede raad bij geven. Kortom, ze willen dat wij er komen.' Voor het WK in Qatar over zes maanden zijn de plaatsen duur. Zou het ondanks alles toch een klap zijn mocht je niet geselecteerd worden? Theate: 'Het blijft uiteraard een droom om een wereldkampioenschap te spelen. Nu ik zes maanden voor we naar Doha vertrekken tot de groep behoor, zou het heel raar zijn om het tegendeel te beweren. Natuurlijk zal ik heel ontgoocheld zijn als ik er niet bij ben. Maar ik weet ook dat ik geen enkele garantie heb. Er moeten eerst nog veel wedstrijden gespeeld worden en er ligt ook nog een transferperiode tussen.'