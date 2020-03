KV Mechelen heeft een vergelijk gevonden met Sheffield United over de tumultueuze overgang die doelman Michael Verrips vorige zomer maakte.

Na zware onderhandelingen is KV Mechelen tot een overeenkomst gekomen met Premier Leagueclub Sheffield United rond de overgang van Michael Verrips. Dat heeft Sport/Voetbalmagazine uit goede bron vernomen. De deal dateert al van vorige maand, maar raakte pas afgelopen week door alle partijen getekend. KV ontvangt zo toch nog een geldsom voor zijn ex-doelman. Er is een basisbedrag afgesproken dat nog kan oplopen als Verrips zich volgend seizoen bij Sheffield kan bevrijden uit de schaduw van eerste doelman Dean Henderson. Verrips ruilde Malinwa in augustus voor Sheffield. De 23-jarige doelman deed dat halsoverkop, terwijl zijn contract bij KV nog liep tot 2021. Verrips wees naar de veroordeling van Malinwa in het matchfixingluik van operatie Propere Handen. Vorige zomer werd geel-rood - in het zog van vier van zijn bestuurders - op tuchtrechtelijk vlak aansprakelijk geacht voor competitievervalsing bij zijn thuismatch van 11 maart 2018 tegen Waasland-Beveren. Verrips greep die veroordeling aan als dringende reden. De Nederlandse doelman had in de aanloop naar die tuchtzaak nochtans nooit (ethische) bedenkingen geuit bij een eventuele veroordeling van KV. In mei 2019, toen al duidelijk was dat de KV-top verdachte handelingen had gesteld, zei hij in een interview met Gazet van Antwerpen zelfs expliciet: 'Als we naar 1A promoveren, zie ik geen reden om weg te gaan.' Maar toen KV veroordeeld werd, sprak hij plots van 'een fout' die hij 'dermate ernstig' achtte dat ze voor hem 'een verdere professionele samenwerking onmogelijk maakte'. Door de plotse actie van Verrips zag KV een fikse transfersom aan zijn neus voorbijgaan. Bij geel-rood geloofden sommigen dat ze voor de Nederlandse doelman drie à vier miljoen euro zouden kunnen vangen, een pak meer dan wat de club nu krijgt. Met Verrips in doel werd geel-rood kampioen in 1B en pakte het de beker van België. In de finale vervulde de Nederlander een glansrol. Zijn contractverbreking maakte hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx ziédend. Markant element daarbij is dat de eigenaar van Sheffield, de Saoedische prins Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud, ook hoofdaandeelhouder is bij Beerschot. Die 1B-club heeft stevig geijverd voor een veroordeling van KV in het Propere Handendossier. Beerschot hoopte bij zo'n veroordeling in de plaats van KV naar 1A te promoveren. Maar Beerschot ving bot. Toen zich kort nadien de Verrips-saga ontspon, vermoedde de KV-top prompt revanche uit Kielse hoek, al kan niemand daar een bewijs voor aandragen.Na het vertrek van Verrips stapte KV naar wereldvoetbalbond FIFA om klacht in te dienen, eerst tegen de speler, nadien ook tegen Sheffield. De speler trok op zijn beurt naar de arbeidsrechtbank om een schadevergoeding te eisen van KV. Zijn makelaar, Wessel Weezenberg, diende dan weer een strafklacht met burgerlijke partijstelling in. Hij beschuldigde de KV-top van afpersing. Om dat te staven had zijn advocaat zelfs stiekem een geluidsopname gemaakt waarop te horen is hoe Penninckx verbaal tekeergaat. De deal tussen Sheffield en KV zorgt er nu voor dat al die procedures van de baan zijn. Het akkoord kwam er vorige maand vlak vóór de FIFA een uitspraak zou doen over deze zaak. Toch boog de FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) zich nog over het dispuut. Daarbij kreeg Malinwa van de FIFA DRC ongelijk. Volgens de FIFA DRC had de speler a just cause om zijn contract te verbreken, zo achterhaalde Sport/Voetbalmagazine. Bij Sheffield, dat eind augustus al het vereiste internationaal transfercertificaat verkreeg, mocht Verrips begin januari debuteren in een match voor de FA Cup, tegen vijfdeklasser AFC Fylade. De Nederlander blesseerde zich daarbij in de eerste helft. Sindsdien zit hij weer aan de kant. n