STVV pakte in januari uit met de komst van Shinji Kagawa, ex-speler van Dortmund en Manchester United. Misschien wel dé transfer van de wintermercato. Eleven Sports kon de nieuwe Kanarie strikken voor een gesprek.

Had je ooit verwacht in België te spelen?

Shinji Kagawa: 'Eerlijk? Neen. Maar het is tcoh gebeurd en ik ben blij hier te zijn. Na mijn contract bij PAOK wilde ik meteen een nieuwe ploeg en ze contacteerden mij heel snel. We zaten al snel aan tafel om onze visies samen te leggen en te vertellen wat ze van me vonden. Hier spelen veel Japanners en dat was ook een reden om naar hier te komen. Ik voel me hier heel comfortabel en de trainer en de club vertrouwen me. Dat is belangrijk.

'Ik weet dat ik 32 jaar oud ben. Ik ben wat ouder maar heb ervaring. Ik heb nog kwaliteiten die het verschil maken. Mijn hoofddoel is zo snel mogelijk fitter worden. En dan wil ik veel spelen, want vorig seizoen lukte dat niet. Ik ben hongerig om te spelen. Dat is voor mij het belangrijkste.'

Ik kan me inbeelden dat je teamgenoten bij STVV, en vooral de Japanners, onder de indruk waren toen je arriveerde. Was je een god voor hen?

Kagawa: 'Neen, ik was geen God. Maar ze kennen me en respecteren me. Op het veld maakt leeftijd of naam ook niet uit. We zijn allemaal spelers en helpen elkaar. Ik hoop gewoon dat we samen slagen.'

STVV speelt op kunstgras. Zal dat een aanpassing worden?

Kagawa: 'Vroeger speelde ik er vaak op. Maar dat is van mijn zeventien of achttien geleden. Eerst moet ik me er aan aanpassen. Maar ik denk dat ik dat kan. Het veld in stabiel. Met mijn stijl is het makkelijker aanpassen.

Dit seizoen spelen 14 Japanners in onze Jupiler Pro League. Wie springt er volgens jou bovenuit?

Kagawa: 'Ito speelt dit seizoen goed. En de laatste jaren was hij ook al goed in België. Ik volg de nationale ploeg nog. Deze week was er een belangrijke wedstrijd. Ik ben blij dat Ito scoorde en dat we wonnen.'

Denk je zelfs nog aan de nationale ploeg en mogelijk zelfs het WK?

Kagawa: 'Ja, natuurlijk. Waarom niet? Ik ga mijn best doen.'

Ben je nog even gebrand om je te laten zien na titels bij Borussia Dortmund en Manchester United?

Kagawa: 'Ik werd twee keer kampioen in Duitsland en een keer in Engeland. Ik ben heel trots op die herinneringen. Ik hoop nog eens een kampioenschap te winnen. Maakt niet uit waar, in België of elders. Ik wil dat gevoel nog eens ervaren.'

Bekijk het interview met de nieuwe aanwinst van STVV dit weekend op Eleven Sports tijdens de rust van van KV Oostende-OH Leuven en KV Mechelen-Beerschot.

Had je ooit verwacht in België te spelen?Shinji Kagawa: 'Eerlijk? Neen. Maar het is tcoh gebeurd en ik ben blij hier te zijn. Na mijn contract bij PAOK wilde ik meteen een nieuwe ploeg en ze contacteerden mij heel snel. We zaten al snel aan tafel om onze visies samen te leggen en te vertellen wat ze van me vonden. Hier spelen veel Japanners en dat was ook een reden om naar hier te komen. Ik voel me hier heel comfortabel en de trainer en de club vertrouwen me. Dat is belangrijk. 'Ik weet dat ik 32 jaar oud ben. Ik ben wat ouder maar heb ervaring. Ik heb nog kwaliteiten die het verschil maken. Mijn hoofddoel is zo snel mogelijk fitter worden. En dan wil ik veel spelen, want vorig seizoen lukte dat niet. Ik ben hongerig om te spelen. Dat is voor mij het belangrijkste.'Ik kan me inbeelden dat je teamgenoten bij STVV, en vooral de Japanners, onder de indruk waren toen je arriveerde. Was je een god voor hen?Kagawa: 'Neen, ik was geen God. Maar ze kennen me en respecteren me. Op het veld maakt leeftijd of naam ook niet uit. We zijn allemaal spelers en helpen elkaar. Ik hoop gewoon dat we samen slagen.'STVV speelt op kunstgras. Zal dat een aanpassing worden?Kagawa: 'Vroeger speelde ik er vaak op. Maar dat is van mijn zeventien of achttien geleden. Eerst moet ik me er aan aanpassen. Maar ik denk dat ik dat kan. Het veld in stabiel. Met mijn stijl is het makkelijker aanpassen.Dit seizoen spelen 14 Japanners in onze Jupiler Pro League. Wie springt er volgens jou bovenuit?Kagawa: 'Ito speelt dit seizoen goed. En de laatste jaren was hij ook al goed in België. Ik volg de nationale ploeg nog. Deze week was er een belangrijke wedstrijd. Ik ben blij dat Ito scoorde en dat we wonnen.'Denk je zelfs nog aan de nationale ploeg en mogelijk zelfs het WK?Kagawa: 'Ja, natuurlijk. Waarom niet? Ik ga mijn best doen.'Ben je nog even gebrand om je te laten zien na titels bij Borussia Dortmund en Manchester United?Kagawa: 'Ik werd twee keer kampioen in Duitsland en een keer in Engeland. Ik ben heel trots op die herinneringen. Ik hoop nog eens een kampioenschap te winnen. Maakt niet uit waar, in België of elders. Ik wil dat gevoel nog eens ervaren.'Bekijk het interview met de nieuwe aanwinst van STVV dit weekend op Eleven Sports tijdens de rust van van KV Oostende-OH Leuven en KV Mechelen-Beerschot.