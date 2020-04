Siebe Blondelle ziet nieuwe kansen in de recent opgerichte spelersraad.

Om de belangen maximaal en zo proactief mogelijk te kunnen verdedigen van de profspelers op 1A- en 1B-niveau werd er via de spelersvakbond ACV Sporta een nieuwe Centrale Spelersraad o...

Om de belangen maximaal en zo proactief mogelijk te kunnen verdedigen van de profspelers op 1A- en 1B-niveau werd er via de spelersvakbond ACV Sporta een nieuwe Centrale Spelersraad opgericht, waarbij vijftien voetballers uit veertien verschillende clubs een plaatsje kregen. Als vertegenwoordiger van de FIFPro Global Player Council - de internationale spelersvakbond, sinds 2009 verbonden aan de FIFA - maakt ook Vincent Kompany (RSC Anderlecht) deel uit van deze groep. Siebe Blondelle (KAS Eupen), eveneens lid van de Centrale Spelersraad: 'Solidariteit is nodig en dit betekent opnieuw een stap vooruit. Veel meer mensen zien het nut van zo'n organisatie in; op deze manier hebben we ook onze stem. We hebben ook een WhatsAppgroep. De thema's zullen we eerst intern bespreken voor we met onze standpunten naar buiten komen. Het blijft belangrijk dat ook wij gehoord worden en binnenkort mee aan tafel mogen.'