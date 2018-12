Siebe Schrijvers: 'Bewezen dat Vanaken en ik wél samen kunnen spelen'

Sinds deze zomer voetbalt hij voor Club, waar hij het aanvankelijk moeilijk had. Schrijvers: 'Ander spelsysteem, andere trainer, andere positie... Ik heb minder goede invalbeurten gehad, dat klopt, maar nu kan ik zeggen dat ik de juiste stap heb gezet. Zeven basisplaatsen, zeven goals, cotopschutter... Ik ben tevreden over mijn parcours. Eigenlijk is een maand aanpassing, of twee, op zich niet lang. Nooit heb ik gepanikeerd, totaal niet. De trainer heeft zelf altijd zijn vertrouwen uitgesproken en ik weet zelf ook dat ik kan groeien in dat systeem.'

Meestal paart Ivan Leko hem aan Wesley. De ene keer spelen ze naast elkaar, een andere keer valt Wesley wat dieper terug of gaat hij de hoeken in. Schrijvers: 'We bekijken wedstrijd per wedstrijd waar de ruimtes liggen. Het klikt goed met Wesley en Hans Vanaken, maar ook met Jelle Vossen. Ik ben een type dat de bal graag heeft en van daaruit begint te voetballen. We hebben een heel complementaire groep, jongens met looplijnen en anderen die graag een bal in de voet hebben. In het begin hoorde ik een paar keer dat ik met Hans niet kon samenspelen, maar toen fronsten wij toch onze wenkbrauwen. Ondertussen is bewezen dat het wél kan.'

Borussia Dortmund

Morgen werkt Club zijn vijfde wedstrijd in de Champions League af. Welk gevoel houdt hij daaraan over? 'Dat er meer inzat dan we nu al hebben gehaald. En dat we, denk ik, met onze minste wedstrijd wel de punten hebben gehaald. Als je thuis tegen Dortmund begint met goed voetbal, zelfs de betere ploeg bent bij momenten, maar dan de goal ziet vallen aan de overkant, in de laatste minuten, is dat een shit-gevoel. Op Atlético speelden we ook goed, maar die hebben enkele fenomenale spelers. Thuis tegen Monaco zat er ook meer in, meer dan een punt. Globaal gezien waren wij wel beter dan Monaco, over de twee matchen.

'Met vier punten staan we waar we horen, denk ik. Atlético en Dortmund zijn van een ander niveau. Als we de derde plaats halen, is het een geslaagde campagne geweest. Vrees voor een pak rammel in Dortmund? Neen, waarom? Ze staan als team verder dan in de heenmatch, maar we kregen geen rammel in Madrid. Integendeel, het stond zelfs lang 1-1. Ik kijk ernaar uit.'